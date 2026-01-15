15 января православные христиане отмечают день святого Серафима Саровского и мученика Сильвестра. Этот день в народном календаре называется Куриным праздником. Ранее в этот день гадали на луковицах, ухаживали за курятниками и заботились о домашних птицах. Праздник наполнен мистикой и приметами, главная из которых касается куриных яиц и мяса птицы.

Серафим Саровский, живший в конце XVIII – начале XIX века, считается одним из самых почитаемых святых. Обладая даром чудотворения, он всю жизнь помогал людям, исцелял их от недугов и наставлял на путь истинный.

Святой Сильвестр I, в честь которого и был назван этот народный праздник, жил в Риме во времена жестокого императора Диоклетиана, известного своими гонениями на христиан. По преданиям, папа римский одержал победу над морским чудовищем – Левиафаном, тем самым спасая человечество от гибели.

Народный календарь: Сильвестров день

Сильвестров день имел множество названий: Куриный день, Куриный праздник, Курки, день Кура и Курки. Этот народный праздник, отмечаемый на десятый день Святок, связан с домашней птицей. Это не случайно, поскольку святого Сильвестра считали покровителем кур.

В старину в этот день наводили порядок в курятниках: очищали их от грязи, укладывали свежую солому и кормили птиц качественным зерном. Пока женщины заботились о курятниках, мужчины занимались ремонтом кормушек.

Что можно делать в Сильвестров день

Куриный праздник, посвященный папе римскому Сильвестру I, наполнен мистикой. Ранее 15 января (2 января по старому стилю) изготавливали обереги для домашних птиц, которые мужчины развешивали в курятниках для защиты от болезней.

В Сильвестров день наши предки не только чистили курятники, но и убирали в своих домах. Люди верили, что нечистая сила, бродящая во время Святок, всеми способами пытается проникнуть в жилище. Для защиты от бед, порчи и сглаза использовали святую воду.

В старину в сараях развешивали камни с природными отверстиями, которые называли «куриными богами». Считалось, что эти камни защищают кур от кикимор, которые по ночам душат домашнюю птицу.

Куриный день считался семейным праздником, который проводили в кругу близких и друзей. Поскольку Рождественский пост уже завершился, хозяйки радовали домочадцев вкусными блюдами.

На столах в Сильвестров день можно было увидеть буженину из свинины, домашнюю колбасу, блины, пироги с разнообразными начинками, голубцы и вареники. Считалось, что чем более разнообразным будет стол, тем удачнее пройдет предстоящий год.

Куриный день: народные приметы

Наши предки знали, что если в ночь на Сильвестров день приснится петух, это к богатству. В Куриный день можно было предсказать погоду на ближайшие дни.

Если куры отказываются от зерна – это к оттепели. Если гуси и утки купаются в снегу – это к ослаблению мороза.

Чтобы узнать, какой месяц будет ненастным, в Сильвестров день гадали на луке. Для этого очищали 12 луковиц, посыпали их солью и утром смотрели, какая из них окажется самой мокрой. Это позволяло определить самый дождливый месяц в году.

Что нельзя делать в Сильвестров день

Куриный праздник имеет множество запретов. Один из главных связан с домашней птицей: в этот день запрещалось повышать голос на кур и есть курятину. Считалось, что нарушение этого запрета приведет к болезням птиц и утрате счастья в доме.

Категорически запрещалось ссориться с близкими и использовать ненормативную лексику – это могло привести к болезням. Наши предки знали: если хочешь сохранить и приумножить богатство, не стоит брать в долг или одалживать деньги в Сильвестров день.

Также в Сильвестров день не рекомендовалось грустить и оставаться в одиночестве. Злым духам легче справиться с одинокими людьми. Поэтому и говорили: «Месяц – на ущерб, а нечистая сила – на свет».