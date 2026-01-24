Врач назвала неочевидный способ быстрее уснуть 1 852

Дом и сад
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач назвала неочевидный способ быстрее уснуть

Для многих людей здоровый и качественный сон — несбыточная мечта. Необычный способ борьбы с бессонницей раскрыла врач общей практики Тэмсин Льюис в интервью изданию Metro.

По ее мнению, быстрее уснуть помогает ношение носков в постели. когда ноги согреты, к ним активнее приливает кровь. Это, в свою очередь, способствует снижению общей температуры тела, что и подталкивает организм ко сну.

«Люди засыпают быстрее, когда существует большая разница температур между телом и руками/ногами. Носки помогают создать эту разницу», — заверила специалист.

В подтверждение слов врач сослалась на исследование 2018 года. Его результаты показали, что у людей, которые спали в носках, продолжительность сна увеличилась на 32 минуты, а его качество улучшилось на 7,6% по сравнению с теми, кто отдыхал без этого предмета гардероба.

#медицина #врач #сон #носки #бессонница #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
