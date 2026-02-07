Вы правы, снежный покров зимой очень важен для экосистем, более того, его отсутствие может запустить цепную реакцию экологических сбоев, рассказала эколог Виктория МАЗАНИК.

РАСТЕНИЯ

Снег – это своего рода «одеяло», под которым создается воздушная прослойка, защищающая почву, а значит, и корни растений от глубокого промерзания. Под снегом температура держится ближе к 0°C, даже если воздух –20°C. Когда снега нет, морозы проникают глубже в грунт: страдают семена и корни хлебных злаков, кустарников, фруктовых деревьев. Это приводит к снижению урожайности и даже гибели молодых растений.

Также снежный покров служит главным резервуаром влаги. Отсутствие талых вод приводит к иссушению почвы весной и снижению уровня грунтовых вод, из-за чего деревья (особенно ельники) испытывают дефицит воды, перестают вырабатывать защитную смолу и засыхают. Сухая лесная подстилка и отсутствие влаги в почве значительно повышают риск лесных пожаров, которые фиксируются даже в зимний период.

Если зима не только бесснежная, но и теплая, то аномальное тепло может спровоцировать преждевременное сокодвижение и распускание почек. Резкие возвратные заморозки после таких оттепелей уничтожают ослабленные растения.

ЖИВОТНЫЕ

Бесснежные зимы представляют серьезную угрозу и для животных. Для мышей, полевок, зайцев и прочих снежный покров – надежная защита от хищников и суровых морозов. Животные, меняющие окрас на зимний (зайцы-беляки, ласки, горностаи), на фоне темной земли становятся очень заметными, что делает их легкой добычей для лис, волков и хищных птиц.

Снежные зимы помогают и грызунам, скрывая их от пернатых (сов, ястребов) и четвероногих хищников, позволяя безопасно передвигаться под снегом. Там же грызуны добираются до коры деревьев (особенно молодых плодовых), почек и корней, которые становятся их основной пищей в холодное время года. Без снежной «шубы» вероятность гибели животных от стужи и недоступности пищи резко возрастает. Уменьшение количества мелких грызунов повлечет за собой снижение численности хищников.

Будет что попить

При бесснежных зимах в зоне риска оказываются не только флора и фауна. Снег - один из главных источников пополнения запасов пресной воды. Весной талый снег питает наши реки и насыщает грунтовые воды, которые используются не только для питья, но и для нужд сельского хозяйства. Соответственно, если зимой не выпал снег, то весеннее половодье слабо выражено, реки мелеют и возникают проблемы с водоснабжением.