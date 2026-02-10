В одном плоде киви содержится больше витамина С, чем в апельсине, поэтому он особенно полезен в сезон простуд, сообщила эндокринолог Е. Казачкова.

Как отметила специалист, витамин С укрепляет иммунную систему, помогает бороться с вирусами и микробами, способствует укреплению сосудов и участвует в синтезе коллагена, который важен для здоровья кожи.

Киви также богат клетчаткой, которая полезна для нормального функционирования ЖКТ. Кроме того, в нём содержится актинидин — фермент, улучшающий переваривание белков.

Помимо этого, киви помогает контролировать вес. Он низкокалориен (40–60 ккал на 100 граммов), но благодаря высокому содержанию клетчатки хорошо насыщает.

Доктор отметила, что кожуру киви обычно не едят, хотя она богата антиоксидантами и пищевыми волокнами. При желании плод можно употреблять целиком.

Киви можно добавлять в салаты, смузи, а также использовать как маринад для мяса благодаря его способности смягчать волокна.