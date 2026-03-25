Растения умеют… считать: ученые раскрыли необычную способность мимозы 0 92

Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Растения умеют… считать: ученые раскрыли необычную способность мимозы

Мимоза стыдливая оказалась способна не просто реагировать на внешние раздражители, но и предугадывать их появление. К такому выводу пришли американские исследователи, изучавшие поведение растения в контролируемых условиях.

Эксперимент проводился в замкнутой влажной среде без доступа к естественному освещению. Ученые искусственно задавали чередование света и темноты, чтобы проследить, как растение будет на это реагировать. В первые двое суток режим был стабильным: по 12 часов света и столько же темноты.

Затем освещение отключили, однако наблюдения продолжились. После нескольких повторений заданного цикла мимоза начала проявлять активность заранее — в те моменты, когда по предыдущему графику должен был наступить рассвет. При этом, когда свет фактически не включался, подобная реакция исчезала.

Авторы работы считают, что растение смогло «запомнить» повторяющуюся последовательность и подстроить свое поведение под ожидаемое событие. Это проявилось в изменении активности листьев, которые у мимозы обычно складываются при воздействии и раскрываются в зависимости от условий.

Исследователи подчеркивают, что подобное поведение напоминает процессы, которые принято связывать с когнитивными механизмами. При этом у растений отсутствуют нейроны, с которыми обычно связывают принятие решений. Тем не менее полученные данные указывают на то, что даже без нервной системы растения способны демонстрировать сложные формы реакции на окружающую среду.

#растения #биология #эксперимент #исследования
