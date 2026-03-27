Как самостоятельно приготовить органические удобрения?

Дом и сад
Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как самостоятельно приготовить органические удобрения?

Существует возможность заготовить их своими руками. Как это сделать?

 

Если вы отапливаете дом дровами, не забывайте собирать золу. Она пригодится не только в качестве удобрения, но и для борьбы с вредителями и болезнями различных культур. Храните печную золу в металлических контейнерах, старых бочках или ведрах. Обязательно накрывайте ее крышкой и размещайте в защищенных от дождя и снега местах, чтобы сохранить питательные вещества. Также можно заготовить торфяную золу, которая, хоть и содержит немного питательных элементов, обладает до 25 процентов окиси кальция. Ее можно использовать для известкования кислых почв.

Тем, кто держит животных, стоит заранее заготовить навоз к весне, складывая его в штабель или кучу, при этом следует позаботиться о том, чтобы весенние паводки не затопили его. Для этого лучше всего соорудить невысокий помост, на который и укладывать удобрения. Сверху помост рекомендуется накрывать пленкой, чтобы предотвратить улетучивание аммиачной формы азота. Если у вас нет животных, постарайтесь приобрести навоз у местных жителей.

Также можно собирать яичную скорлупу: ее следует измельчить и весной внести в почву. Куриный помет также стоит собирать и хранить в закрытой емкости до весны.

В районах, где есть залежи торфа, заготавливайте его зимой и при хорошей погоде вывозите на дачный участок. К весне торф выветрится, и его можно будет использовать не только как удобрение, но и как мульчу для ранних посевов.

Редакция BB.LV
