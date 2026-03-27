В марте и начале апреля рекомендуется использовать зимние прикормки (то есть мелкого помола) с добавлением кормового мотыля.

Приготовление прикормки не представляет сложности. В рыболовных магазинах доступны сухие смеси, на каждой упаковке указаны рецепты. Содержимое пакета следует высыпать в ведро и постепенно добавлять воду, тщательно перемешивая. Рекомендуется использовать шуруповёрт с венчиком для лучшего контроля над консистенцией смеси.

При увлажнении прикормки выделяют два этапа: первое (основное) увлажнение и второе - доувлажнение, которое выполняется после того, как прикормка впитает воду и частицы разбухнут. Этот процесс занимает около 10-15 минут.

В готовую прикормку можно добавлять насадки или наживки, которые вы планируете использовать для ловли. Однако этот шаг лучше осуществлять на месте, особенно если вы собираетесь использовать кормового мотыля, так как он растворяется в прикормке всего за пару часов.

Лучшие весенние наживки для мирной рыбы: мотыль, опарыш, ручейник, червь, тесто, перловка. Для ловли хищной рыбы можно применять практически любую искусственную приманку. Но здесь всё зависит от навыков рыболова и вида хищника.

Приобрести прикормку в магазине – самый простой способ. Однако можно также приготовить её самостоятельно. Для этого необходимо создать основную массу, которая будет привлекать рыбу.

Как правило, основу прикормки составляют недорогие ингредиенты. В неё могут входить комбикорм, халва, семечки, молотая перловка (сечка), молотый горох, сухари, пшено. К этим компонентам добавляются те, которые вы планируете использовать в качестве наживки или насадки.