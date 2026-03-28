Ученые предупредили о риске деменции из-за просмотра телевизора

Дом и сад
Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые предупредили о риске деменции из-за просмотра телевизора

Привычка отдыхать перед телевизором может негативно сказаться на памяти и работе мозга. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные исследования, опубликованного Medical Xpress. Важен не сам факт отдыха, а то, насколько активно в этот момент задействован мозг.

Ученые разделили сидячий досуг на два типа – активный и пассивный. К первому отнесли чтение, кроссворды и другие интеллектуальные занятия, ко второму – просмотр телевизора, при котором мозг почти не вовлекается в работу.

В исследовании приняли участие более 20 тысяч человек в возрасте от 35 до 64 лет, за которыми наблюдали около 20 лет. Оказалось, что именно пассивный формат отдыха чаще связан с повышенным риском когнитивных нарушений.

Специалисты подчеркнули, что даже частичная замена телевизора на более «умные» занятия может помочь сохранить память и снизить риск развития деменции в будущем.

#медицина #наука #память #телевизор #мозг #здоровье #деменция
