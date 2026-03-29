Потребление пищи может оказывать влияние на потоотделение — это может привести к изменению запаха пота и увеличению его выделения. Специалисты выделяют так называемый мясной пот. О том, что это за явление, кому оно угрожает и насколько опасно, рассказал врач-терапевт Алексей Попов.

Если вы когда-либо испытывали сильное потоотделение после употребления мяса, вам знакомо состояние, известное как «мясной пот». Если же нет, то вы либо счастливчик, либо не едите мяса в больших количествах.

Мясной пот — это малоизученное явление, вероятно, потому что наука сосредоточена на более значимых открытиях. Это естественный процесс функционирования нашего организма. В связи с этим нет научного термина «мясной пот», однако это название стало популярным среди любителей соревнований по поеданию хот-догов и бургеров, а также среди постоянных клиентов мясных ресторанов, поглощающих большие порции стейков и колбас. Кроме того, термин вошел в обиход благодаря персонажу известного сериала, который сильно вспотел после того, как съел целую индейку на День благодарения.

Мясной пот чаще всего проявляется в виде ощущения жара, потливости и учащенного сердцебиения после приема мясной пищи. Некоторые могут испытывать дискомфорт в животе и тошноту.

Существует несколько причин этого явления. Считается, что человеческий организм использует около 10% своих ежедневных энергетических затрат на переваривание и усвоение пищи, выделяя тепло как побочный продукт. Это явление называется термогенезом, индуцированным пищей. Американский журнал клинического питания определяет такой термогенез как увеличение метаболической активности после еды. Это означает, что температура тела повышается после приема пищи, поскольку организм активно работает над ее перевариванием.

Белки, содержащиеся в мясе, представляют собой сложные молекулы, состоящие из различных химически связанных элементов. Все эти связи должны быть разорваны ферментами до аминокислот, которые затем метаболизируются организмом. Этот процесс требует поддержания высокой температуры от 37 до 40 °C. Для переваривания мяса требуется примерно в семь раз больше энергии, чем для жиров и углеводов. Поэтому во время пищеварения увеличивается выработка тепла, и чтобы избежать перегрева, организм начинает охлаждаться через повышенное потоотделение. Кроме того, полученные аминокислоты могут быть сразу использованы для синтеза собственных белков, что также выделяет дополнительное тепло. Ученые назвали этот процесс «белково-индуцированным термогенезом».

Еще одной причиной может быть процесс пережевывания жесткого мяса. Это серьезная работа для челюстей, которая требует энергии и приводит к выделению тепла. Участники соревнований по поеданию больших порций мяса сравнивают этот процесс с тренировкой в спортзале или пробежкой.

Не стоит забывать и о температуре мясных блюд, которые всегда подаются горячими и быстро попадают внутрь нашего организма. Это вызывает небольшой температурный скачок, особенно у людей, склонных к быстрому питанию.

Существует мнение, что повышенное потоотделение во время еды может быть связано с пищевой аллергией или непереносимостью. Однако потливость редко является симптомом аллергии, поэтому эта точка зрения не получила широкого признания. Реже встречается состояние, известное как «синдром Фрея» или аурикулотемпоральный синдром, который может возникнуть после операции на околоушной железе, если повреждены нервы, контролирующие эту железу. Это приводит к сильному потоотделению на щеках, лбу и вокруг ушей, особенно после употребления кислой, острой или соленой пищи.

Продолжительность теплового эффекта от мясной пищи может составлять шесть часов и более. Поэтому, если вы поели мяса вечером, вы можете потеть всю ночь.

Как предотвратить?

Реального лечения мясного пота не существует, но можно предпринять меры для его предотвращения.

Рекомендуется уменьшить размеры порций мяса или распределить их в течение дня. Лучше съесть небольшую порцию мяса через 2–3 часа, чем одну большую за раз. Важно сбалансировать рацион овощами и цельнозерновыми продуктами, чтобы повысить чувство сытости.

Парадоксально, но более постные куски мяса выделяют больше тепла, чем жирные, так как жирное мясо легче усваивается.

Следует избегать сочетания обильных мясных блюд с алкоголем или острыми специями. Алкоголь обладает сильным термогенным эффектом, а перец через раздражение определенных нервов создает ощущение тепла внутри тела, что может усилить потоотделение.

Чрезмерное употребление соли с мясом может вызвать задержку воды в организме, которая затем выводится через повышенное потоотделение.

Старайтесь есть мясные блюда в прохладной и комфортной обстановке.

Занимайтесь спортом, чтобы улучшить общую физическую форму и метаболические процессы. Нормализуйте свой вес, так как снижение общего количества жира в организме приводит к уменьшению базальной температуры тела.

И не забывайте о прогулках на свежем воздухе после употребления мясных блюд.

Тем не менее, существует множество других причин повышенного потоотделения, известного как гипергидроз. Помимо генетической предрасположенности, гипергидроз может быть вызван различными эндокринными заболеваниями, опухолевыми и инфекционными процессами в организме, а также приемом лекарств и даже психогенными факторами. Поэтому, если вы регулярно испытываете сильное потоотделение во время еды, вам следует пройти обследование, чтобы исключить серьезные заболевания.