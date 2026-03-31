На вопрос отвечает биолог Иван РУССКИХ:

- Тли представляют собой широко распространенных и опасных вредителей растений. Они не только высасывают соки, но и могут переносить различные болезни, включая вирусные, от которых растения невозможно вылечить. Питаясь листьями, цветами и плодами, тли выделяют сладкую субстанцию — медвяную росу, которая привлекает муравьев, защищающих их от естественных врагов, таких как златоглазки и божьи коровки. Если муравьев недостаточно, на медвяной росе может развиваться сажистый грибок, образующий черный налет на растениях. Споры этого грибка способны вызывать серьезные аллергические реакции. Как видно, вред от тлей весьма значителен!

Тем не менее, борьба с тлями не так сложна. Первое средство — мыло. Можно использовать обычное хозяйственное (только коричневое), но лучше всего подойдет калийное зеленое. Для приготовления мыльного раствора нужно взять столовую ложку натертого мыла на 1 литр воды и обработать им растения, протирая или опрыскивая. Если растения находятся в помещении, через день раствор следует смыть. В противном случае дождь или обильная роса сами уберут остатки мыла и погибших вредителей. Процедуру рекомендуется повторять каждые 7 дней.

Более радикальным методом является применение синтетических или природных инсектицидов. К первым относятся «Интавир», «Актара» и подобные препараты. К вторым — «Актофит» и «Фитоверм». Я не рекомендую использовать ни один из них, кроме «Актары», в помещениях, особенно в присутствии детей. «Актара» хороша тем, что ее можно не распылять, а просто поливать растения. Активное вещество проникает через корни во все растение, благодаря чему вредители погибают, напившись яда.

КСТАТИ

Способ с использованием мыльного раствора также эффективен против паутинного клеща, особенно на комнатных растениях. При этом мыльный раствор практически безопасен для полезных насекомых и может применяться в помещениях.