В основном применяется копулировка — метод прививки черенком, при котором привой и подвой имеют одинаковую толщину. Для этого потребуется подвой (сеянец), вырастившийся из семян, на который прививают черенок длиной 5-7 см. Важно, чтобы черенок и подвой совпадали по толщине, чтобы их камбиальные слои могли соединиться.

Место соединения подвоя и черенка обвязывают пленкой для обеспечения герметичности. Прививку следует проводить после того, как на подвое распустятся почки.

Тем не менее, этот метод размножения не получил широкой популярности, так как требует высокой квалификации и является более трудоемким по сравнению с другими способами. Однако прививка черенком может быть полезна в саду для оптимизации использования площади. Черенки с мужских растений прививают в крону женских, и трех-пяти привившихся черенков вполне достаточно для нормального опыления женского растения.

При покупке саженцев облепихи на рынке обратите внимание на их состояние: они должны быть без листьев, не пересохшими, не поврежденными вредителями и не пораженными болезнями. Растения должны обладать хорошо развитой корневой системой, включающей пять и более скелетных корней длиной не менее 20 см.