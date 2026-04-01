Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как размножить облепиху? 1 191

Дом и сад
Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как размножить облепиху?

Методы размножения облепихи с использованием прививки черенком аналогичны техникам прививки других плодовых растений.

 

В основном применяется копулировка — метод прививки черенком, при котором привой и подвой имеют одинаковую толщину. Для этого потребуется подвой (сеянец), вырастившийся из семян, на который прививают черенок длиной 5-7 см. Важно, чтобы черенок и подвой совпадали по толщине, чтобы их камбиальные слои могли соединиться.

Место соединения подвоя и черенка обвязывают пленкой для обеспечения герметичности. Прививку следует проводить после того, как на подвое распустятся почки.

Тем не менее, этот метод размножения не получил широкой популярности, так как требует высокой квалификации и является более трудоемким по сравнению с другими способами. Однако прививка черенком может быть полезна в саду для оптимизации использования площади. Черенки с мужских растений прививают в крону женских, и трех-пяти привившихся черенков вполне достаточно для нормального опыления женского растения.

При покупке саженцев облепихи на рынке обратите внимание на их состояние: они должны быть без листьев, не пересохшими, не поврежденными вредителями и не пораженными болезнями. Растения должны обладать хорошо развитой корневой системой, включающей пять и более скелетных корней длиной не менее 20 см.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео