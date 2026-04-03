4 апреля в православных храмах почитают мученика Василия Анкирского, который жил в IV веке. В народном календаре этот день известен как Василий Теплый. Название не случайно: именно в это время люди начинают ощущать приход весны. Солнечные лучи приносят надежду на лучшее будущее. Для того чтобы оно стало радостным, пекли калачи в форме солнца.

4 апреля православные верующие отмечают память мученика Василия Анкирского, который жил в Галатии. Получив образование врача, он лечил физические недуги. Позже, став священником, начал исцелять души. За свою веру в Иисуса Христа он попал в немилость и был казнен по приказу императора Юлиана Отступника.

Народный календарь: Василий Теплый

В народе праздник, посвященный мученику Василию Анкирскому, имел разные названия. В некоторых регионах его называли Василием Теплым, в других — Василием Солнечником, а в третьих — Василием Капельником или просто Василием.

В прошлом на Василия Теплого женщины пекли калачи в форме солнца. С них начинали день. Утром семьи отправлялись в церковь, чтобы помолиться мученику Василию Анкирскому и попросить у него помощи в воспитании детей, которые были надеждой каждого родителя. Мученик Василий помогал больным, немощным и потерянным людям, не знающим, какой путь выбрать в жизни.

Василий Теплый: что можно делать

Калачи, испеченные хозяйками на рассвете, следовало раздать нищим. Выпечку делили на кусочки и угощали не только людей, сидящих на паперти, но и родственников и соседей. Чем больше кусочков раздадут в этот день, тем больше шансов на удачный год.

На Василия Теплого также гадали. Главное гадание было связано с солнцем. Считалось, что если на восходе вокруг него будет много красных кругов, то летом можно ожидать хороший урожай.

Василий Теплый мог подсказать, где не следует строить будущие постройки: дом, сарай или баню. Это определяли капли, падающие с крыш и образующие ручьи. Место, куда стекались талые воды, обходили стороной, зная, что здесь ничего строить нельзя.

Василий Теплый: народные приметы

Утром крестьяне смотрели на небо. Если видели синие облака, понимали, что ближайшие дни будут теплыми, но дождливыми. Чтобы узнать, каким будет лето, отправлялись в лес к муравейникам.

Старцы говорили: если снег тает с северной стороны, лето будет долгим и теплым. Если с южной — коротким и холодным. О том, чего ожидать в ближайшие часы, могли рассказать кошки. Если они все время спят, это означает, что стоит готовиться к похолоданию.

Капли, которые слышали на Василия Теплого, стали основой для поговорки: «Задолбил зиму Василий Капельник».

Василий Теплый: что нельзя делать

У праздника, названного Василием Теплым, есть свои запреты. Знающие люди утверждали, что в это время нельзя выносить мусор, так как вместе с ним можно случайно выбросить удачу, без которой ни одна семья не сможет жить благополучно. На Василия Теплого также запрещали:

Стирать и вывешивать на улице мокрое белье — к нему может прилипнуть нечисть, которая потом проникнет в дом.

Шить, вязать и вышивать — этот запрет касался девушек, которые могут «зашить» свое будущее счастье.

Брать в долг муку — к долгим мучениям и печалям.

Громко смеяться — можно привлечь внимание злых духов, которые придут со всех сторон.

Убивать пауков — есть риск остаться без денег.

На Василия Теплого хозяйки не готовили много еды, зная, что она или подгорит, или быстро испортится. Эти действия также попадали в категорию запретов.