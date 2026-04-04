Энтомолог Светлана Яшкова предложила советы по очистке участка от клещей.
Для снижения численности клещей на дачном участке специалист рекомендует навести порядок: убрать валежник, провести вырубку ненужных кустарников и скосить траву. Также необходимо удалить растительный мусор и прошлогоднюю листву, которая привлекает клещей.
На протяжении всего дачного сезона следует регулярно косить траву, а весной и осенью желательно проводить дератизацию, то есть борьбу с мышевидными грызунами, которые являются основными источниками питания для клещей.
«Рекомендуется, чтобы дачи и огороды были огорожены, чтобы дикие животные, такие как зайцы и лисицы, не могли посещать эти территории, так как они также могут приносить клещей», — отметила Светлана Яшкова.
Одним из наиболее эффективных способов борьбы с иксодовыми клещами на антропогенных территориях является использование акарицидных препаратов.
Оставить комментарий