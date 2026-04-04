5 апреля в православных храмах отмечают святого Никона Печерского, жившего в XI веке. В народном календаре этот день называется Никоновым. Наши предки в это время занимались уборкой и садоводством.

5 апреля православные верующие отмечают святого Никона Печерского, который с 1078 по 1088 годы исполнял обязанности игумена Киево-Печерского монастыря, основанного Антонием Печерским. Будучи сподвижником создателя этой известной обители, он последовал его примеру. Благодаря усилиям Никона была возведена церковь и монастырь Пресвятой Богородицы.

Этому предшествовало событие, из-за которого святой Никон был сослан в Тьмутаракань (ныне — полуостров Таманский в Краснодарском крае). Дело в том, что в Киево-Печерском монастыре Никон постригал в монахи людей, приходивших в обитель. Однажды он постриг придворных князя Изяслава, которые были его любимцами. В гневе князь отправил Никона на дальний полуостров.

Прибыв туда, священнослужитель не опустил руки. Он собрал вокруг себя последователей и начал строительство монастыря Пресвятой Богородицы. Позже, когда Никон вернулся в Киево-Печерскую лавру, он был удостоен чина игумена.

Во время нашествия половцев священнослужитель оказался в плену, где провел несколько лет, терпя все тяготы и невзгоды. За терпение и послушание Всевышний наградил Никона даром чудотворения, который позволил исцелять многих людей, обращавшихся к игумену из дальних мест.

Народный календарь: Никонов день

Народный праздник, посвященный святому Никону, назывался как Никонов день, так и просто — Никон. Несмотря на то, что утро начиналось с посещения церкви, где христиане молились святому о помощи в мирских делах и укреплении здоровья, это время также проводили в трудах.

Никонов день в сознании людей ассоциировался с борьбой против темных сил. Поэтому 5 апреля наши предки зажигали свечи и очищали дом с помощью веников, сделанных из мяты. Настоем из этой травы мыли полы и протирали мебель. Мяту использовали при заваривании чая и приготовлении кваса.

На Никона следовало навести порядок в доме и на прилегающей территории, которую в наши дни называют приусадебным участком. Генеральной уборкой занималась вся семья, включая детей и стариков. Хотя, согласно поговорке, «Домашних дел не переделаешь», хлопоты не прекращались до самого вечера. «Дом не велик, а присесть не велит», — размышляли по этому поводу.

Также говорили: «Жить в бедности не стыдно, а в грязи — позорно», «В грязи жить — болезни нажить». Существовали и другие приметы, многие из которых были связаны с финансами. Наши предки верили: чем больше грязи в доме, тем меньше денег в кошельках.

Никонов день: что можно делать

В Никонов день, помимо уборки, следовало не только привести в порядок сад, прилегающий к дому, но и начинать сажать плодовые деревья — это считалось хорошей приметой. Обычно высаживали черноплодную рябину, яблони, а также красную и черную смородину.

Чтобы деревьям было комфортно, когда они приживутся, в Никонов день начинали привлекать птиц, которых считали главными защитниками зеленых насаждений. Пернатым насыпали крошки, зерна пшеницы и льняное семя.

В Никонов день также следовало позаботиться о воде. «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние», — произносили люди, проверяя родники, расположенные возле деревень. Не забывали и о себе. Завершив домашние хлопоты, люди отправлялись в баню, где очищали душу, смывали грехи и трудовой пот.

Никонов день: народные приметы

Народ знал: в Никонов день нужно с утра пораньше посмотреть на солнце. Если вокруг светила видели круги, радовались. Это означало, что лето будет урожайным. Ясное и звездное небо в ночь на Никона предвещало, что утренние заморозки не спешат отступать.

Старцы в это время наблюдали за кошками. Если четвероногие, ни с того ни с сего начинали чихать, это означало, что скоро начнется дождь. Если домашние питомцы спали больше обычного, народ готовился к похолоданию.

Никонов день: чего нельзя делать

Как и у каждого народного праздника, у Никонова дня есть свои запреты. Пожилые люди говорили, что в это время нельзя лениться. Святой Никон Печерский, будучи трудолюбивым, может наказать бездельников болезнью. В Никонов день также запрещали:

Ложиться на чужую подушку — это станет причиной тяжелых снов или бессонницы.

Обманывать, сплетничать, придумывая небылицы о людях, — к серьезным проблемам в семье.

Перебирать бобы и крупы — к потере денег.

Ходить на рыбалку — гнев Водяного может стать причиной тяжелых увечий.

В Никонов день запрещалось оставлять деньги на видном месте — это может быть первым шагом к нищете. Чтобы их приумножить, нужно убирать купюры и монеты в укромные углы. А еще старцы предупреждали, что в это время нельзя произносить «Вот тебе крест!», используя это словосочетание в качестве клятвы. Наказанием станут болезни.