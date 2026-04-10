Безопасно ли ребенку носить чужую обувь?

Дата публикации: 10.04.2026
Не рекомендуется.

 

Для ребенка предпочтительнее приобретать новую обувь, особенно учитывая наличие доступных бюджетных вариантов, отметила реабилитолог Юлия НЕСТЕРОВА.

У донашивания чужой и не новой обуви имеются как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным аспектам можно отнести экономию. Дети быстро растут, и обувь приходится менять практически каждый сезон. Экологичность также играет роль: передача и повторное использование обуви вместо покупки новой помогает сократить потребление ресурсов и снизить негативное воздействие на природу.

Тем не менее, когда речь идет о детской обуви, минусы перевешивают плюсы. Ношение обуви неправильного размера может привести к дискомфорту, натираниям и даже травмам стопы. Если у предыдущего владельца были проблемы со стопами (например, плоскостопие), обувь может оказаться деформированной. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на формирующейся стопе вашего ребенка. Кроме того, ношенная обувь может содержать бактерии и грибки, что чревато инфекциями и проблемами со здоровьем стопы.

Поэтому детская обувь должна быть правильно подобрана по размеру и обеспечивать комфорт и поддержку для развивающейся стопы. Если вы получили обувь от кого-то или приобрели бэушную, перед использованием обязательно тщательно очистите и продезинфицируйте ее. Также важно проверить состояние и соответствие размера обуви, чтобы избежать возможных проблем и дискомфорта.

