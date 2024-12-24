Посмотрите, какое это чудо — салат «Снежные сугробы» с курицей и грибами. Он восхитительно смотрится на праздничном столе и вызовет уважение к кулинарному мастерству хозяйки дома. Оригинальное оформление, простые ингредиенты, вкусное содержание.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ

Куриная грудка 300 г Картофель 300 г Морковь 2 шт. Шампиньоны свежие 250 г Яйцо куриное 6 шт. Сыр Твердый 200 г Чеснок 1 зубчик(а) Масло растительное рафинированное Майонез Лёгкий Соль Перец чёрный молотый

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Для салата «Снежные сугробы с курицей и грибами» заранее подготовьте все ингредиенты. Отварите филе куриной грудки в подсоленной воде 30 минут. Картофель и морковь отварите в кожуре до мягкости.

Шаг 2

Картофель и морковь остудите и очистите от кожуры. Натрите овощи на крупной терке в две разные миски. Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут, обдайте холодной водой, полностью остудите и очистите.

Шаг 3

Остывшее филе куриной грудки выньте из бульона, обсушите и положите на разделочную доску. Нарежьте курицу мелкими кубиками или аккуратно разберите с помощью вилки на тонкие волокна.

Шаг 4

Почистите шампиньоны для салата «Снежные сугробы» и мелко нарежьте. Жарьте их на сковороде с разогретым растительным маслом до тех пор, пока не выпарится жидкость. В конце посолите и поперчите. Дайте грибам остыть.

Шаг 5

Возьмите плоское блюдо для салата и выкладывайте на него все ингредиенты слоями, покрывая каждый слой сеточкой из майонеза. 1-й слой — картофель, 2-й — морковь, 3-й — филе, 4-й — жареные шампиньоны. Обильно смажьте верхний слой майонезом.

Шаг 6

Подготовьте украшения для салата «Снежные сугробы с курицей и грибами». Яйца разрежьте на половинки и аккуратно выньте желтки. Чеснок пропустите через пресс. Сыр натрите на мелкой терке.

Шаг 7

Разомните вареные желтки вилкой в миске, перемешайте с чесноком и майонезом до состояния пасты, слегка посолите. Наполните полученной пастой половинки яиц.

Шаг 8

На верхний слой салата, покрытый майонезом, выложите половинки яиц начинкой вниз. С помощь кисточки смажьте их сверху майонезом, чтобы сыр лучше держался. Обильно посыпьте тертым сыром. Поставьте салат для пропитки в холодильник на 2 часа.