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Классический гуакамоле из авокадо 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Классический гуакамоле из авокадо

Классический гуакомоле с авокадо — традиционный соус, родом из Мексики. Его название переводится в ацтекского как Ahuacatl («авокадо») и molli («соус»). Но несмотря на диковинное слово, рецепт появился совсем недавно, в начале 20 века. Основа у соуса всегда одна: авокадо, острый перец и сок лимона. Далее ингредиенты могут изменяться по вашему усмотрению: можно добавить томаты, чеснок, разнообразную зелень, сладкий перец, кориандр и сметану.

В Мексике его очень любят соус и едят, буквально каждый день. Его обычно подают в качестве закуски. С ним хорошо сочетаются начос, разнообразные лепешки, хлебцы и крекеры. Хотя, гуакомоле вкусно есть с обычным белым хлебом, либо свежими овощами. Популярную мексиканскую закуску можно заказать в ресторане, купить в магазине, а лучше буквально за 5 минут самостоятельно приготовить в домашних условиях.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

авокадо – 2 шт. помидор – 1 шт. сок лимонный – 40 мл лук репчатый – 0,5 луковицы кинза - 2 веточки перец красный острый – 1 шт. соль – 3 г

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Подготовьте все ингредиенты для приготовления классического гуакомоле с авокадо. Плод разрежьте пополам, разверните половинки в разные стороны и отделите их друг от друга. Удалите косточки. Мякоть выньте и разомните вилкой. Полейте лимонным соком.

Шаг 2

Острый перец промойте, обсушите. Стручки разрежьте вдоль, удалите семена и плодоножку. Мякоть мелко порубите. Луковицу очистите от шелухи и мелко нарежьте. Кинзу промойте, обсушите и измельчите.

Шаг 3

В миске соедините мякоть авокадо с перцем, луком и кинзой. Приправьте солью. Помидор вымойте, обсушите и измельчить. Добавьте в гуакамоле, перемешайте. Если соус готовится заранее, накройте его пищевой пленкой и уберите в холодильник.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Гуакомоле с авокадо может иметь разную консистенцию. Если вы хотите получить пюре, просто измельчите все ингредиенты блендером. Нравится неоднородная структура? Тогда авокадо разомните в пюре, а помидор и кинзу мелко нарежьте.

#кулинарные рецепты
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