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Великий пост-2025. Меню на каждый день 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Великий пост-2025. Меню на каждый день

Великий пост в 2025 году начался 3 марта. Семь недель многие православные христиане будут придерживаться строгих правил в питании — в рацион будут входить только постный хлеб, овощи, крупы, орехи, семена, растительное масло и очень редко — рыба. Современный продуктовый ассортимент позволяет не ограничиваться печеной картошкой и овощным рагу.

Секрет вкусного поста — не бояться новых продуктов и способов приготовления. Вот примеры небанальных ингредиентов, которые можно в пост:

Крупы: булгур, кускус, киноа, амарант, полба.
Растительное масло: льняное, горчичное, тыквенной семечки, кунжутное.
Хлеб (без яиц, яичного порошка и молочных продуктов): пита, лаваш, чиабатта, багет, черный и цельнозерновой хлеб.
Овощи: разные виды лука (красный, шалот, порей) и капусты (краснокочанная, кольраби и т.д.), дайкон, репа.
Грибы: королевские шампиньоны, вешенки, азиатские грибы (шиитаке, эноке, эринги, древесные грибы)
Вместо молока и молочных продуктов: растительные напитки, тофу.

Вот 13 небанальных рецептов, чтобы разнообразить пост.

Завтраки

Нутовый омлет

3 столовые ложки нутовой муки, по ¼ ч.л. соли и куркумы, 8 столовых ложек воды. Все тщательно размешайте и вылейте массу на сковороду, смазанную кокосовым или любым другим маслом, подходящим для жарки. Жарить по три минуты с каждой стороны. Подавайте со свежим салатом.

Пита с грибами и овощами

Готовая пита, вешенки, болгарский перец, ялтинский лук, салатная зелень, капуста. Разберите вешенки руками на волокна и слегка обжарьте до румянца, овощи порежьте соломкой. Раскрытую питу начините овощами и грибами.

Конвертики из лаваша с гречкой, грибами и луком

Отварите гречку, обжарьте грибы с луком, смешайте все для начинки. Лаваш нарежьте длинными полосками, выложите в нижний угол начинку и заверните конвертиком. Для хруста можно обжарить.

Смузи-боул

В качестве основы нужно взять растительный йогурт или кокосовое молоко — взбить жидкость с замороженными любимыми ягодами или фруктами. Для сытности в такие боулы добавляют овсяные хлопья, отруби или клетчатку. Также можно смешать его с семенами чиа и оставить на ночь.

Чечевичные блины

150 грамм чечевицы, 300 мл воды, зубчик чеснока, зелень и специи. Чтобы сделать тесто, замочите чечевицу в воде на 3–4 часа. После смешайте все ингредиенты в блендере и обжарьте, как блины.

Ленивая овсянка

3 столовые ложки овсяных хлопьев долгой варки, 100 мл растительного молока, горсть ягод или фруктов, нарезанных кусочками. Все соединить в емкости с крышкой и оставить в холодильнике на ночь.

Манник

По одному стакану манной крупы, сахара и воды, пакетик разрыхлителя, щепотка ванилина или ванильного сахара, 4 столовые ложки муки, ½ стакана растительного масла. Смешайте манку, воду, сахар и масло и оставьте на 30 минут. После добавьте муку, разрыхлитель и ванилин, перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов, выпекайте пирог 35–40 минут.

Обеды и ужины

Густой суп из чечевицы

1 морковь, 1 небольшая луковица, половина болгарского перца, чеснок и сельдерей — опционально, полстакана чечевицы, томаты в собственном соку (или свежие томаты + томатная паста), бульон. Овощи нарежьте кубиками и обжарьте прямо в кастрюле, добавьте чечевицу, немного подержите на огне, активно помешивая. Добавьте к смеси томатную составляющую и специи: паприку, черный молотый перец, лавровый лист, кориандр, томите 5–7 минут. Залейте смесь бульоном, посолите и варите до готовности бобовых.

Ложная лазанья с грибами и лавашом

Обжарьте лук, морковь, сельдерей и шампиньоны, залейте томатным соком/томатами в собственном соку и тушите около 30 минут до мягкости овощей. На дно формы для лазаньи выложите немного соуса, затем лаваш размером с форму и снова соус — чередуйте слои, пока не кончатся ингредиенты. Запекайте в духовке при 180 градусах 20 минут.

Теплый салат с кускусом

Все ингредиенты — на глаз. Кускус запарьте кипятком в пропорции 1:1 на 5 минут. Нарежьте томаты черри, огурцы, добавьте листовую зелень, пряные травы и соцветия брокколи (сырые или приваренные). Соедините крупу и овощи, заправьте смесью кунжутного (или любого другого) ароматного масла и соевого соуса. Кускус можно заменить любой другой приготовленной крупой, овощи — менять по вкусу.

Постный суп с нутом и шпинатом

Стакан отварного или консервированного нута, 200 г любой капусты (брюссельской, брокколи и т.д.), 250 г шпината, по 1 штуке: морковь, помидор, лук, чеснок, специи и зелень — опционально. Обжарьте овощи, добавляя в следующем порядке: лук, морковь, чеснок, капуста. Добавьте нут, протушите несколько минут, положите в кастрюлю протертый томат, специи, рубленый шпинат и зелень. Залейте суп водой или бульоном, проварите 7–12 минут в зависимости от готовности овощей.

Нут — продукт, богатый растительным белком, из которого можно приготовить не только суп или рагу, но и десерты.

Гаспачо

500 мл томатного сока, 500 г помидоров, 1 огурец, ¼ репчатого лука, зелень, чиабатта или другой постный хлеб. Все сырые овощи, зелень и томатный сок смешайте в блендере до однородной консистенции, охладите и подавайте с подсушенным хлебом, украсив семенами подсолнечника, льна или кунжута.

Ленивые постные голубцы

1/2 кочана капусты, 1 стакан риса, 500 мл томатного сока, 1 луковица, 1 морковь, 2 болгарских перца, растительное масло, соль, чёрный и красный перец, кориандр. Отварите несколько больших листьев капусты в подсоленной воде до полуготовности. Измельчите лук, натрите морковь на тёрке, нарежьте перец небольшими кубиками и обжарьте всё на растительном масле: сначала лук, затем морковь, а потом перец. Рис отварите до полуготовности. Добавьте к жареным овощам измельчённую капусту и обжарьте всё вместе. Затем добавьте рис и влейте томатный сок. Потушите немного, добавьте соль и пряности по вкусу. Выложите часть капустных листьев в мультиварку или форму для выпечки, затем — смесь овощей с рисом, накройте листьями и тушите до готовности.

#кулинарные рецепты
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