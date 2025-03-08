Что такое гуакамоле и как приготовить соус самостоятельно

Рассказываем, кто придумал гуакамоле, на что похож его вкус, и делимся классическим рецептом.

Что такое гуакамоле

Гуакамо́ле — это густой соус на основе авокадо с добавлением овощей, зелени и сока лайма. Блюдо пришло из мексиканской кухни и стало одной из самых популярных холодных закусок в мире.

Состав

Существует множество способов приготовления гуакамоле, но классический рецепт включает в себя авокадо, помидоры, лук, чеснок, кинзу, сок лайма и острый перец чили.

Причем самыми главными являются первые три ингредиента. Остальные добавки — дело личных предпочтений.

Вкус

Гуакамоле обладает нежным и сливочным вкусом благодаря основе из авокадо. Спелые плоды имеют маслянистую текстуру и сладковатый, немного вяжущий вкус.

Влияют на вкус и другие ингредиенты. Лайм добавляет блюду освежающую кислинку, а перец чили, лук, чеснок — приятную остроту.

Гуакамоле: история блюда

Принято считать, что гуакамоле начали готовить ацтеки — древний индейский народ, живший на территории современной Мексики в XIV–XVI веках. Ацтеки смешивали мякоть авокадо со специями и приправами и использовали в качестве соуса и гарнира к разным блюдам.

Первыми иностранцами, которые попробовали гуакамоле, были испанские конкистадоры, прибывшие в Мексику в поисках золота в начале XVI века. Испанцы заимствовали рецепт и, оставив основу из авокадо, начали добавлять в блюдо новые ингредиенты, экспериментируя со вкусом и адаптируя его под свои предпочтения.

Всемирную известность гуакамоле получило в XX веке, после того как переселенцы из Мексики начали готовить его в Соединенных Штатах Америки. Постепенно соус полюбился американцам и прочно закрепился в меню ресторанов. Со временем он стал очень популярным не только в Мексике и США, но и за их пределами. Сейчас соус можно смело назвать одной из самых любимых и распространенных холодных закусок в мире.

Интересно, что в Мексике, на родине гуакамоле, для него даже существует отдельный праздник. Национальный день гуакамоле отмечают ежегодно 16 сентября, в один день с Днем независимости Мексики.

Как приготовить гуакамоле: классический рецепт

Для приготовления классического гуакамоле нвам понадобятся следующие компоненты:

спелое авокадо — 5 шт.; красный репчатый лук — 1 шт.; помидоры — 1–2 шт.; свежая кинза — 1 небольшой пучок; красный перец чили — 1 шт.; чеснок — 1–2 зубчика; сок лайма — 3 столовые ложки; соль и свежемолотый перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

Очистить авокадо, удалить косточку и разамять до однородной консистенции, оставив небольшие комочки. Добавить к получившемуся пюре из авокадо половину сока лайма и перемешать. Мелко нарезать овощи и зелень. Смешать ингредиенты. Поперчить, посолить, добавить оставшийся сок лайма и перемешать получившуюся массу.

Блюдо лучше подавать сразу после приготовления, так как при долгом хранении соус начнет горчить и может потемнеть.

С чем едят гуакамоле

Традиционно гуакамоле подают с начос — чипсами из кукурузной муки. Чипсы макают в соус. Его удобно намазывать на тосты, делать бургеры и сэндвичи. Подходит для сваренных вкрутую яиц, можно подавать с яйцами пашот и омлетом.

Еще гуакамоле используют в качестве соуса к мясным и рыбным блюдам. Хорошо сочетается со свежими и тушеными овощами. Также под этим соусом можно готовить рис и тушеную фасоль.