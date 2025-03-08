Что такое гуакамоле и как приготовить соус самостоятельно

Рассказываем, кто придумал гуакамоле, на что похож его вкус, и делимся классическим рецептом.
Что такое гуакамоле
Гуакамо́ле — это густой соус на основе авокадо с добавлением овощей, зелени и сока лайма. Блюдо пришло из мексиканской кухни и стало одной из самых популярных холодных закусок в мире.
Состав
Существует множество способов приготовления гуакамоле, но классический рецепт включает в себя авокадо, помидоры, лук, чеснок, кинзу, сок лайма и острый перец чили.
Причем самыми главными являются первые три ингредиента. Остальные добавки — дело личных предпочтений.
Вкус
Гуакамоле обладает нежным и сливочным вкусом благодаря основе из авокадо. Спелые плоды имеют маслянистую текстуру и сладковатый, немного вяжущий вкус.
Влияют на вкус и другие ингредиенты. Лайм добавляет блюду освежающую кислинку, а перец чили, лук, чеснок — приятную остроту.
Гуакамоле: история блюда
Принято считать, что гуакамоле начали готовить ацтеки — древний индейский народ, живший на территории современной Мексики в XIV–XVI веках. Ацтеки смешивали мякоть авокадо со специями и приправами и использовали в качестве соуса и гарнира к разным блюдам.
Первыми иностранцами, которые попробовали гуакамоле, были испанские конкистадоры, прибывшие в Мексику в поисках золота в начале XVI века. Испанцы заимствовали рецепт и, оставив основу из авокадо, начали добавлять в блюдо новые ингредиенты, экспериментируя со вкусом и адаптируя его под свои предпочтения.
Всемирную известность гуакамоле получило в XX веке, после того как переселенцы из Мексики начали готовить его в Соединенных Штатах Америки. Постепенно соус полюбился американцам и прочно закрепился в меню ресторанов. Со временем он стал очень популярным не только в Мексике и США, но и за их пределами. Сейчас соус можно смело назвать одной из самых любимых и распространенных холодных закусок в мире.
Интересно, что в Мексике, на родине гуакамоле, для него даже существует отдельный праздник. Национальный день гуакамоле отмечают ежегодно 16 сентября, в один день с Днем независимости Мексики.
Как приготовить гуакамоле: классический рецепт
Для приготовления классического гуакамоле нвам понадобятся следующие компоненты:
спелое авокадо — 5 шт.;
красный репчатый лук — 1 шт.;
помидоры — 1–2 шт.;
свежая кинза — 1 небольшой пучок;
красный перец чили — 1 шт.;
чеснок — 1–2 зубчика;
сок лайма — 3 столовые ложки;
соль и свежемолотый перец — по вкусу.
Процесс приготовления:
Очистить авокадо, удалить косточку и разамять до однородной консистенции, оставив небольшие комочки.
Добавить к получившемуся пюре из авокадо половину сока лайма и перемешать.
Мелко нарезать овощи и зелень.
Смешать ингредиенты.
Поперчить, посолить, добавить оставшийся сок лайма и перемешать получившуюся массу.
Блюдо лучше подавать сразу после приготовления, так как при долгом хранении соус начнет горчить и может потемнеть.
С чем едят гуакамоле
Традиционно гуакамоле подают с начос — чипсами из кукурузной муки. Чипсы макают в соус. Его удобно намазывать на тосты, делать бургеры и сэндвичи. Подходит для сваренных вкрутую яиц, можно подавать с яйцами пашот и омлетом.
Еще гуакамоле используют в качестве соуса к мясным и рыбным блюдам. Хорошо сочетается со свежими и тушеными овощами. Также под этим соусом можно готовить рис и тушеную фасоль.
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