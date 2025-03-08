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Голубцы с перловкой: интересный вкусный рецепт 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Голубцы с перловкой: интересный вкусный рецепт

Голубцы с перловкой получатся не хуже, чем голубцы с традиционным рисом. Перловая крупа — упругая, плотная — придаст текстурности начинке и сытности блюду. Наш рецепт оригинален еще и тем, что в начинке не будет мясного фарша. Вместо него для аромата добавим обжаренный бекон, а для того, чтобы было еще вкуснее, — грибы. Сочетание перловки, бекона и жареных с луком грибов просто великолепно. Добавьте к этому ароматный овощной соус, в котором мы будет тушить наши необычные голубцы, и можете звать гостей. Кстати, если исключить бекон, получится отличный постный вариант голубцов!

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ

Капуста белокочанная 1 шт. Перловая крупа 60 г Бекон копченый 100 г Шампиньоны свежие 200 г Морковь 150 г Лук репчатый 2 шт. Чеснок 2 зубчик(а) Томатная паста 2 ст.л. Бульон куриный 500 мл Укроп 20 г Масло растительное рафинированное 2 ст.л. Паприка сладкая молотая 1 ч.л. Тмин 1 ч.л. Перец чёрный молотый по вкусу Соль по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Заранее отварите перловую крупу любым удобным для вас способом. Лучше всего хорошо промытую крупу залить кипятком и оставить хотя бы на два часа, а затем уже варить около 30–40 минут. Имейте в виду: готовой перловки у вас получится в 4–5 раз больше, чем сухой крупы.

Шаг 2

Нарежьте бекон мелкими кубиками или, если он в ломтиках, соломкой. Очистите репчатый лук. Шампиньоны оботрите влажной салфеткой. Нарежьте грибы и одну луковицу мелкими кубиками. Другую луковицу оставьте для соуса.

Шаг 3

Разогрейте небольшую сковороду, выложите в нее бекон и обжарьте его на среднем огне. Если бекон недостаточно жирный, добавьте немного растительного масла. Когда из бекона вытопится достаточно жира, добавьте в сковороду лук.

Шаг 4

Обжаривайте лук с беконом в течение 4 минут, затем добавьте нарезанные грибы и обжаривайте, пока из грибов не выпарится жидкость и они не начнут подрумяниваться.

Шаг 5

Очистите и измельчите чеснок. Выложите в сковороду перловку, перемешайте, добавьте чеснок и немного бульона и прогрейте начинку, помешивая, в течение 5 минут. Приправьте перцем и солью по вкусу. В заключение добавьте мелко нарубленный укроп и снимите сковороду с огня. Дайте начинке остыть.

Шаг 6

Приготовьте капустные листья. Для этого вырежьте у капусты кочерыжку и опустите кочан в большую кастрюлю с кипящей водой. По мере того, как верхние листья будут размягчаться, снимайте их с кочана и кладите в подготовленный тазик с холодной водой — это нужно, чтобы остановить процесс тепловой обработки.

Шаг 7

Срежьте часть грубого черенка у каждого капустного листа. Крупные листья разрежьте пополам. Кладите на капустный лист начинку — количество определяйте по размеру листа — и заворачивайте в голубец традиционным способом.

Шаг 8

Выложите на дно широкой жаропрочной кастрюли несколько поврежденных капустных листьев — это предотвратит подгорание голубцов. На листья уложите голубцы. Можно в два слоя.

Шаг 9

Приготовьте соус. Мелко нарежьте отложенную луковицу. Очистите морковь и натрите ее на крупной терке. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте лук до легкого румянца, добавьте морковь, паприку и тмин, пассеруйте 4–5 минут.

Шаг 10

Добавьте в сковородку с овощами томатную пасту и влейте бульон. Перемешайте, доведите до кипения, посолите и поперчите по вкусу. Выложите заправку в кастрюлю с голубцами, чтобы она равномерно распределилась. При необходимости добавьте еще немного бульона или кипятка, чтобы голубцы были слегка покрыты жидкостью.

Шаг 11

Поставьте кастрюлю с голубцами на средний огонь, доведите соус до кипения, накройте кастрюлю крышкой и тушите голубцы на медленном огне в течение 20–30 минут, добавляя бульон при необходимости. Подавайте голубцы с перловкой горячими, со сметаной и зеленью.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Для более яркого и аппетитного вкуса капусты вы можете перед тушением в соусе обжарить заготовки голубцов с перловкой в растительном масле до румяных корочек, а затем уже укладывать в кастрюлю.

КСТАТИ

В начинку для голубцов с перловкой и беконом можно класть любые грибы. Можно использовать замороженные или сушеные. Если перловая начинка кажется слишком рассыпчатой, добавьте в нее одно-два сырых яйца для связи.

#кулинарные рецепты
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