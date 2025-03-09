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Острый рыбный суп с помидорами: очень вкусный полезный рецепт 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Острый рыбный суп с помидорами: очень вкусный полезный рецепт

Острый рыбный суп с помидорами идеально подходит для холодной поры. Согревающий зимний эффект достигается не только насыщенным цветом, но и добавлением в суп жгучего перца. Для приготовления бульона вы можете взять как филе трески, так и морского окуня — главное, чтобы рыба была плотная, не перемороженная, иначе суп превратится в месиво. Томаты в собственном соку можете заменить на однородную пассату, а зелень для подачи взять ту, которая вам больше по вкусу. Ниже делимся быстрым рецептом острого рыбного супа.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 2 ПОРЦИИ

500 мл рыбного бульона 500 г филе трески или морского окуня 800 г рубленых помидоров в с/с 1 средняя луковица 4 зубчика чеснока 2 стебля сельдерея 1 большой зеленый сладкий перец 2–4 острых перца чили (по вкусу) 1/2 стакана белого сухого вина сок 1 лимона 2 ч. л. сушеных итальянских трав 2 ст. л. томатной пасты 3 веточки базилика 2 ст. л. оливкового масла свежемолотый черный перец соль

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Очистите лук и чеснок и мелко нарежьте. Так же мелко нарежьте сельдерей.

Шаг 2

Очистите сладкий и острый перец от семян и перегородок. Сладкий перец нарежьте кусочками со стороной 1 см, острый мелко порубите.

Шаг 3

Разогрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Положите лук и жарьте 5–7 мин., до мягкости.

Шаг 4

Добавьте чеснок, сельдерей, острый и сладкий перец. Жарьте еще 5 мин.

Шаг 5

Влейте вино и лимонный сок, добавьте итальянские травы, соль и перец. Перемешайте и готовьте 2–3 мин., пока жидкость не выпарится наполовину.

Шаг 6

Положите в кастрюлю томатную пасту и рубленые помидоры, влейте бульон. Доведите до кипения и варите 10 мин.

Шаг 7

Нарежьте треску кусочками примерно 2х2 см и добавьте в суп. Доведите до кипения и варите на медленном огне еще 5–6 мин., пока рыба не будет полностью готова.

Шаг 8

Снимите с огня, добавьте мелко нарезанный базилик и подавайте к столу.

КСТАТИ

На нашем сайте есть и другие пошаговые рецепты приготовления томатных рыбных супов, которые вы также можете взять себе на заметку. Например, итальянский рыбный суп.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

В острый рыбный суп с помидорами для большей сытности можно добавить картофель или круглозерный рис. А если хочется большей густоты, то красную чечевицу.

#кулинарные рецепты
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