Пюре из картофеля и зеленого салата с печеным чесноком

В принципе, здесь в компанию к картошке можно использовать любой вид зеленого салата, не только романо: латук, айсберг, дуболистный, мангольд, молодой шпинат… Смысл этой добавки в том, чтобы придать картофельному пюре обычно не характерную для него нотку свежести (ну и чуть-чуть витаминов), а также сделать это блюдо более диетическим.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

700 г картофеля для пюре 1 кочан салата романо (300-400 г) 2 головки чеснока (100 г) 20 мл растительного масла 50 г сливочного масла соль

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Разрежьте головки чеснока пополам, не очищая. Сбрызните разрез маслом, посолите, заверните чеснок в фольгу и запеките в разогретой до 200 °С духовке, 30–40 мин. Готовый чеснок остудите и выдавите из шелухи.

Шаг 2

Картофель очистите, крупно нарежьте и сварите в небольшом количестве кипящей подсоленной воды до мягкости, 30 мин.

Шаг 3

Мелко нарежьте салат, поместите в кухонный комбайн или блендер. Добавьте печеный чеснок, сливочное масло и пол-половника отвара от картофеля. Измельчите до однородности.

Шаг 4

Слейте с картофеля воду, немного подсушите на среднем огне и растолките картофель в пюре. Продолжая толочь, влейте смесь из блендера. Если получилось слишком жидкое пюре (это зависит от размеров кочана романо), можете немного выпарить жидкость на среднем огне, часто помешивая.

Шаг 5

Приправьте пюре солью, по необходимости. Подавайте горячим.