Как приготовить «балу баяну»?

Внуки сказали, что это популярный нынче десерт. Значит, и дома можно приготовить?

Делимся рецептом. В сковороде смешайте сгущенное молоко (380 г), кокосовую стружку (150 г), сливочное масло (50 г) и поставьте на средний огонь. Помешивая, готовьте смесь около 7-10 минут до загустения. Следите, чтобы масса не подгорела. Снимите сковороду с огня, дайте смеси остыть, после слепите из массы небольшие шарики. Проткните каждый шарик шпажкой и поставьте в морозилку на 15-20 минут.

Для карамели в небольшой кастрюле смешайте сахар (250 г), воду (70 мл) и лимонный сок/лимонную кислоту (1/2 ч. л.). На среднем огне, не помешивая, доведите смесь до кипения. Варите 5-7 минут до янтарного цвета. Окуните замороженные кокосовые шарики в горячую карамель, чтобы она полностью их покрыла. Дайте лишней карамели стечь. После воткните шпажки с конфетами в стакан, наполненный рисом. Когда глазурь затвердеет - конфеты готовы.