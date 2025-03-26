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Вместо супа — идеальный гарнир: нашли рецепт постной солянки 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Вместо супа — идеальный гарнир: нашли рецепт постной солянки

Солянка — это не только суп, но и второе. Название одно, а рецепты разные. Обычно солянку-гарнир тоже делают с мясом, но есть вариант, который подойдет постящимся, вегетарианцам или тем, кто хочет легкого ужина.

Подготовьте 1 кочан капусты, 500 г шампиньонов или вешенок, 1 луковицу, 1 морковь, 200 г протертых томатов, а также растительное масло, чеснок, перец, сахар, соль — все по вкусу.

Лук нарежьте полукольцами, грибы — пластинами. Морковь лучше натереть на терке, а чеснок просто произвольно порубите. Обжарьте грибы с луком и отдельно морковь.

Нашинкованную капусту смешайте с морковкой. Посолите и обомните до сока. Переложите на сковороду и обжарьте на среднем огне в течение 7 минут. После добавьте томаты и оставшиеся специи. Тушите 15 минут под крышкой.

В почти готовую солянку отправьте грибы с луком и чеснок. Дайте блюду прогреться еще 3–5 минут и подавайте столу. Вкуснее есть сразу, пока не остыло.

#кулинарные рецепты
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