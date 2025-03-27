Салат из помидоров с заправкой из зеленого лука: вкусный и полезный рецепт

Зеленый лук – штука полезная, дешевая и везде продается. А еще можно вырастить зелень на подоконнике. Но у него есть один заметный минус – если есть зеленый лук сырым, потом замучаешься зубы чистить. Заправка из слегка обжаренного лука решает эту проблему. Кроме того, она просто очень вкусная.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

500 г помидоров, лучше разных сортов и цветов 1 средний пучок зеленого лука (50 г) 2 зубчика чеснока (10 г) 70 мл растительного масла 0,5 ч. л. молотой зиры (2 г) соль свежемолотый черный перец ассорти семечек для подачи (подсолнечные, тыквенные, кунжут, лен – на ваш выбор)

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Заранее приготовьте заправку: мелко нарежьте зеленый лук. Раздавите, очистите и мелко порубите чеснок.

Шаг 2

Сложите чеснок, зеленый лук и зиру в кастрюльку, добавьте соль и перец, влейте масло. Поставьте кастрюльку на небольшой огонь и потомите, помешивая, 3 мин.

Шаг 3

Затем переложите смесь из кастрюльки в стакан блендера, немного остудите и взбейте до однородности. Полностью остудите.

Шаг 4

Помидоры нарежьте удобными для еды дольками и разложите по тарелкам. Полейте помидоры зеленой заправкой и посыпьте семечками. При желании еще немного посолите и поперчите.

КСТАТИ

Если вы любите острый и чуть горьковатый вкус свежего зеленого лука (а также вам не предстоит свидание), можете его не прогревать в масле, а измельчить прямо так.