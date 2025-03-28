Как понять, что авокадо спелое — эксперт советует смотреть на эти признаки

Выбрать спелое авокадо — то еще испытание. Часто попадаются либо слишком твердые, либо слишком мягкие плоды. Вот как точно не ошибиться с покупкой.

Авокадо богато полезными жирами, витаминами и минералами. В конце концов, оно просто вкусное, но только если созревшее. Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский заявил, что оценивать цвет кожуры при покупке плодов бесполезно — она бывает темнее или светлее в зависимости от сорта.

Важнее мягкость авокадо и его вес. Фрукт при легком надавливании пальцем должен поддаваться, но не «расползаться» в руке. Слишком легкий плод, скорее всего, перезревший, слишком тяжелый еще должен полежать. Ищите нечто среднее.

Также эксперт посоветовал обязательно оценить плодоножку. Уберите ее и поищите вкрапления. Нет черных пятен, только однородный цвет? Смело берите авокадо.