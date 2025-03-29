В каком соусе готовить голубцы — найден рецепт универсальной заливки без сметаны и томатной пасты

К голубцам непременно нужен соус, в котором они будут тушиться. Есть много вариантов, но этот — самый универсальный. Подойдет как для мясных, так и для постных голубцов.

По рецепту от Gastronom.ru за основу для соуса к голубцам берутся свежие томаты. С ними получится очень сочно. Овощ можно заменить консервированными помидорами в собственном соку.

Подготовьте 500 томатов, 120 г моркови, 100 г лука, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. растительного масла. Дополнительно соберите любимые специи: можно взять перец, сладкую паприку, кориандр, лавровый лист, зиру, любую сушеную зелень и, конечно, соль.

Освободите помидоры от кожицы, уберите плодоножки и произвольно нарежьте. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке, чеснок мелко порубите.

На масле до золотистого цвета обжарьте лук, соедините его с морковью и подержите на огне 3 минуты. Добавьте специи, которые выбрали, и пассеруйте зажарку еще 1–2 минуты. Затем отправьте в сковороду помидоры, чеснок, соль и сушеную зелень, если используете. Соус должен быть чуть солонее обычного, чтобы пропитались и капустные листья на голубцах. Тщательно все перемешайте и тушите до 10 минут на среднем огне.

Горячий соус перелейте к голубцам. Если он кажется слишком густым, добавьте немного горячей воды или бульона. Блюдо после тушения или запекания в духовке выйдет очень сочным и с пряным томатным оттенком во вкусе.