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Вафли из брокколи: вкусный интересный рецепт 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Вафли из брокколи: вкусный интересный рецепт

Вафли из брокколи — прекрасный вариант вкусного и полезного завтрака для всей семьи. Кстати, использовать их можно также как основу бутербродов — с твердым или творожным сыром, с колбасой или еще какой-то несладкой добавкой.

Рецепт теста довольно простой, но важно понимать, что приготовить вафли можно только в специальном приборе — электровафельнице. Если такая у вас есть, проверьте нашу идею в деле как можно скорее. Что касается брокколи, вы можете использовать ее как свежую, так и замороженную (последнюю следует тоже предварительно отварить, но в течение буквально пары минут после закипания).

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

Капуста брокколи 250 г Мука пшеничная 40 г Сыр твердый 50 г Яйцо куриное 1 шт. Разрыхлитель теста 1 ч.л. Приправа Прованские травы 1 ч.л. Соль по вкусу Перец чёрный молотый по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Разберите брокколи на небольшие соцветия. Опустите в кастрюлю с подсоленной водой и варите 5 минут. Соцветия не должны стать слишком мягкими. Выложите на дуршлаг, дождитесь, чтобы стекла вода.

Шаг 2

Когда брокколи немного остынет, переложите ее в чашу блендера и измельчите. Муку смешайте с разрыхлителем. Сыр натрите на мелкой или средней й терке: так он лучше смешается с остальными ингредиентами теста.

Шаг 3

Соедините измельченную брокколи с яйцом. Добавьте прованские травы и тщательно перемешайте. Соедините с мукой, разрыхлителем и тертым сыром. Посолите и поперчите по вкусу. Вымесите тесто вафель.

Шаг 4

Подготовьте вафельницу, включите прибор в розетку. Выложите тесто на пластины (действуйте согласно инструкции к устройству). Закройте прибор и выпекайте вафли 6–7 минут.

Шаг 5

Переложите готовые на тарелку и держите в тепле. Сделайте вафли из оставшегося теста. На стол их лучше подавать горячими, дополнив сметаной или натуральным йогуртом.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Если вы ничего не имеете против чеснока, добавьте в тесто вафель из брокколи один зубчик, пропущенный через пресс, на этапе соединения измельченных соцветий с яйцом.

КСТАТИ

Вафли с брокколи — более полезная альтернатива обычным бутербродам или блинчикам, так как эта капуста богата клетчаткой, бета-каротином, витамином С, витаминами группы B, а также калием, йодом и фосфором.

#полезно знать #кулинарные рецепты
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