Постные голубцы с гречкой: актуальный рецепт

Постные голубцы с гречкой занимают одно из первых мест в рейтинге блюд для православного поста. Можно сказать, что это лайт-версия привычных голубцов, но в приготовлении есть свои тонкости.

В составе блюда ‒ гречка, содержащая растительный белок, и овощи, богатые разными витаминами, микроэлементами и клетчаткой. А если использовать молодую капусту и свежую зелень, то витаминный состав вдвое усилится! Голубцы получаются очень вкусные и сытные, хоть и без мяса. Такая еда полезна не только тем, кто держит пост. Она подойдет и вегетарианцам, и диабетикам, и тем, кто хочет похудеть после тяжелого зимнего рациона. Для организма такая пища ‒ сплошная польза. Изучите рецепт и готовьте с удовольствием!

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ

Капуста белокочанная 1 шт. Гречневая крупа (ядрица) 150 г Шампиньоны свежие 300 г Лук репчатый 1 шт. Чеснок 1 зубчик(а) Травы сушеные 0.5 ч.л. Перец чёрный молотый по вкусу Масло растительное

Для соуса:

Морковь 1 шт. Лук репчатый 1 шт. Перец сладкий красный 1 шт. Лавровый лист 2 шт. Томатная паста 2 ст.л. Сахар-песок 0.5 ч.л. Масло растительное для жарки Перец чёрный молотый по вкусу

Для подачи:

Зелень по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Чтобы приготовить постные голубцы с гречкой, подготовьте капусту. В кастрюле вскипятите воду. У кочана вырежьте основание с кочерыжкой и опустите его в кипящую воду. Варите около 10 минут и переложите в дуршлаг. (Если капуста молодая, опустите ее в кипяток на 3 минуты и обсушите в дуршлаге.) Дайте немного остыть и разберите на листья.

Шаг 2

Гречку промойте в холодной воде, откиньте на сито, положите в кастрюлю и залейте водой в пропорции 1: 2. Поставьте на огонь, доведите до кипения, снимите пену, посолите и варите 20 минут.

Шаг 3

Лук и грибы мелко нарежьте. Чеснок порубите. Обжарьте на сковороде с разогретым растительным маслом сначала лук, 5 минут, помешивая. Потом добавьте грибы и чеснок и жарьте до выпаривания жидкости из грибов.

Шаг 4

Добавьте отваренную гречку на сковороду к жареным грибам и луку, перемешайте. Посолите, поперчите, посыпьте сушеными травами и снимите с огня. Начинка для голубцов готова.

Шаг 5

У капустных листьев вырежьте толстые прожилки. На каждый подготовленный лист положите 1‒2 ст. л. начинки и сверните конвертиком. Обжарьте голубцы на сковороде с растительным маслом с двух сторон и переложите в кастрюлю.

Шаг 6

Для соуса натрите морковь на крупной терке, порубите лук, мелко нарежьте сладкий перец. Обжарьте все вместе на сковороде с растительным маслом 5 минут. Томатную пасту разведите в стакане теплой воды и залейте овощи на сковороде. Добавьте сахар, соль, лавровый лист, доведите до кипения. Выключите огонь.

Шаг 7

Залейте приготовленным соусом голубцы в кастрюле, поставьте на огонь, доведите до кипения, убавьте огонь и тушите 25 минут. Снимите пробу и посолите еще, если необходимо. При подаче посыпьте голубцы свежей рубленой зеленью по вкусу.