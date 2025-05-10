Как приготовить шашлык из баранины: эксперты научили убирать характерный запах и сохранять мясо мягким 1 1452

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить шашлык из баранины: эксперты научили убирать характерный запах и сохранять мясо мягким

Шашлык из баранины получается особенным, но не всем удается его правильно приготовить. На что обратить внимание — подсказали опытные кулинары.

Чтобы шашлык из баранины получился сочным и ароматным, мясо нужно сначала правильно нарезать — кусками средней величины, поперек волокон. Полностью удалять жир не стоит: он сохранит сочность при жарке, отметили эксперты.

Для маринада лучше выбирать кисловатую основу — подойдет и вино, и цитрусовый или овощной сок, а также кисломолочные продукты или натуральный уксус.

Что касается специй, то при работе с бараниной важно соблюдать умеренность. Лучше ограничиться 3–5 добавками. Выбрать можно из зиры, кориандра, тимьяна, розмарина, мяты, паприки, перца. Слишком большое количество приправ перебьет вкус и усилит характерный запах баранины.

Мариновать мясо можно от 2 до 12 часов — в зависимости от его исходной структуры.

Жарить баранину стоит только на хорошо прогоревших углях, когда они покрыты ровным слоем пепла. Чтобы избежать разгорания пламени, рекомендуется слегка присолить угли. Нежные куски прожариваются за 10 минут, более плотные части — чуть дольше, около 15 минут. Важно регулярно переворачивать шампуры, чтобы мясо не подгорело. Признаком готовности станут прозрачный сок на срезе и розовая, но не сыроватая мякоть внутри.

Перед тем как подать шашлык, дайте ему немного постоять — около 5–10 минут. Это сделает мясо мягче.

Автор - Андрей Хазов
Видео