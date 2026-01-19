Кускус прижился на наших кухнях, но готовят его по-разному и не всегда верно.

Кускус не терпит длительного приготовления. Стоит отвлечься, и вместо рассыпчатой пасты получается плотная масса. Создатель кулинарного блога Дэвид Давидов объяснил изданию The Takeout, что мы делаем не так и как исправиться.

Кускус доходит сам

Если верить эксперту, частая ошибка большинства — невовремя перемешивать крупинки. Кускус — это паста из пшеничной крупы, а не самостоятельная крупа, и она начинает набухать после добавления воды. Если сразу поднять крышку или начать мешать массу раньше времени, процесс прерывается. Текстура гарнира получается липкой и неоднородной.

Для того, чтобы избежать некачественного результата, советуют:

залить кускус кипятком или бульоном; сразу накрыть крышкой; дать настояться ровно 5 минут, после этого разрыхлить вилкой и оставить еще на 1–2 минуты.

Почему лучше использовать бульон, а не воду

Блогер посоветовал варить кускус не на воде, а на овощном или курином бульоне в пропорции 1:1. Вкус у блюда получается глубоким, насыщенным. Нутрициолог Екатерина Стасюк также предлагала свой вариант — молоко.

Небольшая порция оливкового или сливочного масла усиливает и вкусовые ноты, и помогает крупинкам не слипаться. Промывать продукт после варки не нужно.