Завтраки с бутербродами из красной рыбы — привычное дело для многих. Однако, как выясняется, селедка может стать отличной заменой. Важно учитывать влияние этих продуктов на здоровье, о чем сообщила диетолог и нутрициолог Тамила Максюх в своем Instagram.

Какую рыбу выбрать для завтрака

По мнению эксперта, сельдь ничем не хуже красной рыбы.

Содержание жира в семге составляет 20,5 г на 100 г, тогда как в сельди — 20,6 г на 100 г. Калорийность этих видов рыбы почти идентична: 257 ккал/100 г для семги и 253 ккал/100 г для сельди. Таким образом, они практически равны по содержанию полезных жиров. Кроме того, сельдь значительно дешевле. Диетолог подчеркнула, что завтрак должен быть белково-жирным, поэтому жировой компонент можно выбирать любой.

Сельдь богата полезными жирными кислотами, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови. Кроме того, жир сельди помогает уменьшить риск диабета второго типа. Антиоксиданты, содержащиеся в сельди, полезны для укрепления иммунной системы.

Омега-3 жирные кислоты, присутствующие в красной рыбе, снижают вероятность атеросклероза, помогают нормализовать уровень холестерина, делают кожу и волосы более эластичными и сияющими, а также способствуют борьбе с воспалениями и укрепляют иммунитет.

«Попробуйте включить селедку в свой завтрак — это может стать интересным экспериментом. Вы заслуживаете получать самое полезное, так что начните изменения в своей жизни уже сейчас», — говорится в сообщении.

Кому не стоит есть селедку и красную рыбу

Соленая сельдь может быть вредна для людей с гипертонией, так как соль способствует повышению артериального давления. Также не рекомендуется употребление сельди при заболеваниях почек и мочевого пузыря.

Красную рыбу следует вводить в рацион с осторожностью при наличии пищевой непереносимости, а также проблем с печенью и желчным пузырем.

Кроме того, важно правильно выбирать красную рыбу, чтобы она не навредила организму.

Источник: 1001sovet