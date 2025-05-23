Стало известно, какой орех помогает защитить кишечник от рака

Орехи могут занять важное место в профилактике колоректального рака — к такому выводу пришли исследователи из Университета Коннектикута.

Эксперимент с участием мужчин и женщин старше 40 лет показал, что регулярное потребление грецких орехов активизирует процессы, замедляющие воспаление и подавляющие развитие опухолей в кишечнике.

За «антираковый» эффект отвечает растительное соединение уролитин А. Оно само образуется в организме после ферментации эллагитанинов из грецких орехов. Чем выше уровень уролитина, тем ниже воспалительные маркеры, ассоциированные с онкологией.

Кроме того, грецкие орехи в рационе позволяют снизить активность белка виментина, виновного в злокачественном перерождении клеток. Одновременно с этим увеличивается количество пептида YY — гормона, который сдерживает рост опухолей.

Для укрепления защитных функций организма достаточно съедать горсть грецких орехов в день. Еще лучше дополнять продукт источниками растворимой и нерастворимой клетчатки, заключили эксперты в статье для журнала Cancer Prevention Research.