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Салат Мангал из овощей: очень вкусный сезонный рецепт 0 526

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Салат Мангал из овощей: очень вкусный сезонный рецепт

Салат «Мангал» из овощей — простой, но с насыщенным вкусом. Он готовится из запеченных баклажанов и сладкого перца.

Шеф-повар Андрей Голенков предлагает нарезать печеные овощи очень мелко, после чего добавить к ним немного растительного масла, черный перец и кинзу. Так у вас получится салат, по текстуре (да и по вкусу) напоминающий овощную икру. Эту дымную, чуть сладковатую намазку особенно вкусно есть с тостами из белого или бородинского хлеба.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 1 ПОРЦИЮ

Баклажаны запеченные 125 г Перец сладкий запеченный 75 г Масло растительное рафинированное 8 мл Перец чили 3 г Соль 1 г Перец чёрный горошек 1 г

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Запеките баклажаны до мягкости, остудите, снимите кожицу и слегка отожмите мякоть. Мякоть мелко порубите.

Шаг 2

Запеките болгарский перец, очистите от кожицы и нарежьте мелким кубиком.

Шаг 3

Смешайте баклажан и перец, добавьте масло, посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 4

При желании добавьте рубленую кинзу для дополнительной свежести. Подавайте.

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