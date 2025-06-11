Даже не добавляйте в бульон эти овощи — получится и невкусным, и некрасивым

Бульон — простое блюдо и основа для любого супа. Однако его сразу испортят неправильно выбранные овощи.

Пока одни ингредиенты усиливают вкус и аромат, другие буквально лишают бульон ценных свойств. Вместо наваристого блюда получается мутное «нечто» с резким запахом и странным цветом.

Кулинарные ошибки начинаются с, казалось бы, безобидных решений. Добавить болгарский перец? Плохая идея, уверяют эксперты Daily Wrap. Его насыщенный сладковатый вкус и аромат перебивают нежные нотки бульона и меняют цвет на грязно-желтый. Свеклу тоже не стоит использовать, так как она окрасит бульон в розовый и придаст ему землистый оттенок.

Цветная капуста и брокколи при варке дают специфический запах. Кабачки слишком водянистые и лишены яркого вкуса, а значит, превратят суп в «кашеобразную» массу.

Что же добавлять? Лучше ограничиться классическими ингредиентами, то есть морковью, репчатым луком, луком-пореем, сельдереем и корнем петрушки. При желании можно усилить интенсивность аромата, слегка обжарив морковку или луковицу на сухой сковороде.