Окрошку опасно хранить больше суток

Окрошка — весьма опасное блюдо из-за комбинации скоропортящихся продуктов и строгих условий хранения, заявила эксперт Е. Спеценко, порекомендовав хранить окрошку в холодильнике не больше суток.

Если заправкой служит сыворотка, кефир или квас, окрошку желательно съесть за 6–8 часов. Наиболее опасно оставлять блюдо при комнатной температуре: по прошествии пары-тройки часов в нем размножаются патогены и начинается процесс брожения.

Как сказала эксперт, следует также принимать во внимание качество продуктов. К примеру, если добавить колбасу или мясо, чей срок годности очень быстро истечет, вероятность интоксикации серьезно увеличится. Если блюдо заправить квасом, есть риск, что он забродит быстрее, нежели испортятся прочие составляющие.

Если окрошка приготовлена заранее, компоненты держат отдельно и перемешивают перед приемом пищи. Если изменился вкус, аромат окрошки или появились пузырьки газа — лучше утилизировать продукт, не стоит рисковать, подытожила специалист.