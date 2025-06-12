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Эксперты назвали 5 популярных десертов, нарушающих работу мозга после 50 0 792

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Эксперты назвали 5 популярных десертов, нарушающих работу мозга после 50

Сладости и в юном возрасте — не самая здоровая еда, но для людей старше 50 лет они становятся еще вреднее.

Всему виной сахар, вредные жиры и искусственные добавки, которые могут усилить воспаление в мозге. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению когнитивных функций и качества жизни. Вот какие десерты особенно опасны.

Доктор Хизер Сэндисон предостерегает от злоупотребления синнабонами. Эти коричные булочки наносят значительный вред не только мозгу, но и организму в целом. В них содержится чрезмерное количество глютена, жиров и сахара — эти вещества оказывают особое влияние на мозг. Они могут вызвать воспаление и снижение когнитивных способностей.

Нутрициолог Роберт Яфеличе также предлагает отказаться от пончиков. Они сочетают в себе и сахара, и вредные жиры — это особенно нездоровая комбинация. Такое сочетание может привести к ряду заболеваний от болезни Альцгеймера до проблем с сердцем. Первую даже называют «диабетом мозга», так как она связана с высоким уровнем глюкозы в крови и инсулинорезистентностью.

Сладкие хлопья — тоже далеко не самый полезный продукт для мозга, особенно если вы старше 50 лет. В диалоге с SheFinds диетолог Крутика Нанавати поясняет, что употребление сладких хлопьев может привести к резким колебаниям уровня сахара в крови. Это уже становится причиной того, что мозг не справляется со своими функциями; страдают когнитивные способности. Со временем хлопья к тому же могут вызвать инсулинорезистентность, что еще больше ухудшает здоровье мозга.

В список также попала любая выпечка, в которой содержится большое количество сахара и вредных жиров. Из-за нее может пострадать память. Все потому, что сочетание сахара и трансжиров, о которых было сказано выше, вызывают воспаление и окислительный стресс. Это, в свою очередь, негативно влияет на память и концентрацию. Также высокая калорийность выпечки может отразиться на весе и привести к метаболическим заболеваниям. Они же отрицательно сказываются на функциях мозга.

Наконец, мороженое. Эффект от его употребления накопительный: чем больше мороженого вы едите, тем более выраженными становятся проблемы с когнитивными функциями. Виной тому резкие скачки сахара в крови, ведущие к инсулинорезистентности и воспалению. Это ухудшает работу мозга.

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