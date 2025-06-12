Как правильно есть бананы? Эксперт по этикету раскрыл способ, которым пользовалась сама королева

Банан нужно очистить руками, потом съесть? Тренер по этикету считает, что «по правилам» все совсем иначе.

Уильям Хэнсон — один из самых известных британских экспертов по тонкостям поведения в высшем свете, автор бестселлеров и телеведущий. В своих социальных сетях он продемонстрировал, как, по его мнению, нужно есть банан.

Сначала положите банан на тарелку. В руки возьмите нож и вилку. Обрежьте плод с двух концов, осторожно надрежьте кожуру по боковой части и приборами (не руками!) снимите кожицу. Мякоть поделите на кусочки и, цепляя по одному на вилку, наконец съешьте банан.

Видео набрало десятки тысяч комментариев. Кто-то благодарит Хэнсона за знания. Кто-то говорит, что не собирается пачкать лишнюю посуду ради банана.

Примечательно, что именно так экзотические плоды ела королева Елизавета II. Об этом Daily Mirror рассказал ее бывший повар Даррен Макгрейди.

Получается, на обедах в кругу изысканной публики лайфхак все-таки пригодится. А вот в остальное время проще есть фрукты так, как удобно, без оглядки на этикет.