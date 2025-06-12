Нужно ли обращать внимание на цвет яблочной кожуры?

Красные, желтые или зеленые: какие яблоки полезнее? В начале «пути к зрелости» кожура любого яблока зеленая. Затем, в зависимости от сорта, кожица приобретает желтый, розовый, багряный оттенок или не меняет цвет.

Зеленые яблоки содержат много хлорофилла — пигмента, который есть практически во всех растениях. Он обладает антиоксидантными свойствами, полезен для иммунитета, помогает справляться с неблагоприятными мутациями в клетках, подавлять воспаление, ускоряет процессы заживления.

Желтые яблоки богаче каротином — пигментом, полезным для кожи, зрения, мозга. Красный цвет кожуры связан с присутствием высокой концентрации антоцианов (чем темнее, тем их больше) — они также являются эффективными антиоксидантами, защищают от старения, улучшают работу нервной системы, укрепляют иммунитет.

По мнению диетологов, важно включать в свой рацион яблоки разного цвета: это позволит обеспечить организм разными типами полезных пигментов, сформировать антиоксидантную защиту организма сразу на нескольких уровнях.