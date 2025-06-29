Как правильно готовить овощи на мангале

Овощи, приготовленные на гриле или мангале, считаются идеальным дополнением к шашлыку, стейку или к ребрышкам барбекю.

Многие диетологи убеждены, что это здоровый гарнир, с которым организм быстрее справится с тяжелой мясной пищей. Кроме того, запеченные овощи можно подавать как горячую или холодную закуску вместе с любимым соусом и свежим хлебом.

Польза и вред овощей на мангале

Овощи, приготовленные на мангале, гораздо полезнее жареных. Во-первых, благодаря очень быстрой тепловой обработке они сохраняют больше витаминов и пищевых волокон. Во-вторых, для запекания не требуется много жира. Достаточно всего лишь смазать кусочки овощей растительным маслом с помощью кулинарной кисточки (а если вы готовите в фольге, этот шаг можно вовсе пропустить). Калорийность запеченных на мангале овощей немногим больше, чем у свежих, особенно если не использовать при подаче плотные эмульгированные соусы, такие как майонез или беарнский.

Чтобы не навредить своему здоровью, не стоит есть приготовленную на открытом огне пищу каждый день. Крошечные частицы, которые содержатся в дыме, при вдыхании могут воздействовать на весь организм и вызвать неприятные для здоровья последствия. Поэтому помните, что все хорошо в меру.

Полезные советы для идеального приготовления