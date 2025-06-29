Основные правила при выборе закусок к пиву

При выборе закусок к пиву нужно быть внимательным, несмотря на их длительный срок хранения. Летом это особенно важно. Основные правила выбора такой продукции назвал эпидемиолог Ильяс Адиатулин.

Сушеную рыбу лучше хранить в холодильнике при температуре 5–8 градусов. Допустимо оставлять ее при комнатной температуре 18–20 градусов, но только в сухом и темном месте. Нарушение этих условий сократит срок годности продукта, объяснил Ильяс Адиатулин.

Главный враг сушеной рыбы — это влажность, которая приводит к ее отсыреванию, плесневению. Летом влажность часто повышена, что требует особого внимания при хранении, предупредил эксперт.

«Закуски из рыбы и морепродуктов под пиво покупайте только у проверенных надежных поставщиков и в магазинах с хорошим товарооборотом, где соблюдаются условия хранения, избегайте стихийных рынков, особенно летом», — рекомендует Ильяс Адиатулин.

При выборе закусок в вакуумной упаковке важно проверить срок годности. Эксперт рекомендует обращать внимание на внешний вид продукции. Упаковка должна быть целой, плотной, без повреждений, вздутий и подтеков. «Если внутри видна жидкость или рыба выглядит мутной, не берите», — предупредил он.

На упаковке должна быть чёткая маркировка с информацией о производителе, составе продукта, дате изготовления, сроке годности и условиях хранения, подчеркнул Ильяс Адиатулин.