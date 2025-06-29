Baltijas balss logotype

Основные правила при выборе закусок к пиву 0 656

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Основные правила при выборе закусок к пиву

При выборе закусок к пиву нужно быть внимательным, несмотря на их длительный срок хранения. Летом это особенно важно. Основные правила выбора такой продукции назвал эпидемиолог Ильяс Адиатулин.

Сушеную рыбу лучше хранить в холодильнике при температуре 5–8 градусов. Допустимо оставлять ее при комнатной температуре 18–20 градусов, но только в сухом и темном месте. Нарушение этих условий сократит срок годности продукта, объяснил Ильяс Адиатулин.

Главный враг сушеной рыбы — это влажность, которая приводит к ее отсыреванию, плесневению. Летом влажность часто повышена, что требует особого внимания при хранении, предупредил эксперт.

«Закуски из рыбы и морепродуктов под пиво покупайте только у проверенных надежных поставщиков и в магазинах с хорошим товарооборотом, где соблюдаются условия хранения, избегайте стихийных рынков, особенно летом», — рекомендует Ильяс Адиатулин.

При выборе закусок в вакуумной упаковке важно проверить срок годности. Эксперт рекомендует обращать внимание на внешний вид продукции. Упаковка должна быть целой, плотной, без повреждений, вздутий и подтеков. «Если внутри видна жидкость или рыба выглядит мутной, не берите», — предупредил он.

На упаковке должна быть чёткая маркировка с информацией о производителе, составе продукта, дате изготовления, сроке годности и условиях хранения, подчеркнул Ильяс Адиатулин.

Читайте нас также:
#здоровое питание
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Мятный чай улучшает память и внимание: есть научное подтверждение
Мятный чай улучшает память и внимание: есть научное подтверждение
Яичница станет вкуснее в сотню раз — добавьте лишь один ингредиент
Яичница станет вкуснее в сотню раз — добавьте лишь один ингредиент
Можно ли есть молодой картофель вместе с кожурой?
Можно ли есть молодой картофель вместе с кожурой?
Чем богата ягода малина
Чем богата ягода малина
Диетолог назвала необычный вид зелени для похудения
Диетолог назвала необычный вид зелени для похудения 598
Новый день — новая заварка: почему опасно пить «вчерашний» чай
Новый день — новая заварка: почему опасно пить «вчерашний» чай 1 930
Растворимый кофе может повышать риск возрастной макулярной дегенерации — исследование
Растворимый кофе может повышать риск возрастной макулярной дегенерации — исследование 629
Названы 2 самых полезных сыра по версии технолога
Названы 2 самых полезных сыра по версии технолога 1310

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 11
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 30
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 57
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 72
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 76
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бизнес
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич 64
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 11
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 30
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 57

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео