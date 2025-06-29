Томатный суп с рисом и морепродуктами: простой и вкусный рецепт

Томатный суп с рисом и морепродуктами можно приготовить с уже готовым замороженным коктейлем: приятный бонус — головоногих с брюхоногими уже выловили, почистили, порезали и смешали за вас. Но вариант, когда вы сами варьируете морской коктейль на свой вкус, нам нравится куда больше: разрешите себе добавить в суп и кусочки белой рыбы, и сладких гребешков, и иных представителей подводной фауны, которых редко встретишь вместе в общем брикете. А если хотите сделать вкус блюда выразительнее и острее, добавьте в него на этапе варки колечки перца чили — с семенами или без. Сложность: средне

Порций: 4 Готовка: 1 ч Варка ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

100 г риса 200 г морского коктейля 4 крупных помидора 1 луковица 1 морковка пучок базилика 100 мл белого сухого вина 2 зубчика чеснока 4 ст. л. оливкового масла 0,5 ч. л. сахара соль, черный перец

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Лук и морковь очистить. Лук нарезать небольшими кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить овощи в 2 ст. л. разогретого масла, 7 мин. На помидорах сделать сверху по крестообразному надрезу, опустить плоды в кипящую воду на 30 сек., затем сразу переложить в миску с ледяной водой. Снять с помидоров кожицу. Базилик вымыть, обсушить и разобрать на листики.

Шаг 2

Два помидора и половину листиков базилика мелко нарезать и добавить в сковороду с луком и морковью. Готовить, время от времени помешивая, 6 мин. Снять с огня и дать немного остыть.

Шаг 3

Переложить овощи в блендер и измельчить в пюре. Перелить его в чистую кастрюлю, добавить 2 стакана воды и довести до кипения. Накрыть крышкой и оставить суп на небольшом огне.

Шаг 4

В отдельной сковороде разогреть оставшееся масло и обжарить в нем рис, 3 мин. Влить вино, добавить сахар и тушить без крышки, периодически помешивая, 5 мин. Переложить рис вместе с жидкостью в кастрюлю с супом, готовить 10 мин.

Шаг 5

Морской коктейль промыть, обсушить и добавить в суп.

Шаг 6

Оставшиеся помидоры разрезать на 4 части и удалить семена. Мякоть нарезать тонкой соломкой. Чеснок очистить и очень мелко порубить. Оставшиеся листики базилика измельчить. Добавить в суп помидоры, чеснок и базилик, варить 5 мин.