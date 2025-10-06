Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В каком виде тыква полезнее всего? 0 1775

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?

О пользе тыквы сказано уже многое. Но польза — понятие неоднозначное. В зависимости от способа приготовления тыква может приносить ее больше или меньше. Вот как получить максимум пользы из этого продукта.

Как сохранить полезные свойства тыквы

Тыква богата пищевыми волокнами, органическими и омега-кислотами, пектином. В сыром продукте мало калорий. Кроме того, тыква оказывает положительное влияние на микробиоту. Нельзя не упомянуть и каротин, калий, магний, витамины.

Но, как известно, многие полезные элементы не сохраняются при термической обработке. Например, витамин С, которого в тыкве тоже много, разрушается при температуре 60-70 °C. Поэтому, чтобы сохранить полезные свойства этого продукта, приготовить его нужно правильным способом.

Способы приготовления тыквы

За годы практики у многих появляется любимый способ приготовления пищи: кто-то любит жареное, другие предпочитают готовить на пару и так далее. Но если вы хотите подать к столу тыкву, важно обращать внимание не только на простоту и вкусовые предпочтения. Как же готовить тыкву, чтобы сохранить максимум пользы?

Самые полезные способы приготовления

Запекание — это один из наиболее щадящих и самых полезных способов приготовления. Многие считают, что именно в печеной тыкве остается больше пользы. Так лучше всего получается сохранить важные для организма элементы.

Приготовленная на пару тыква не только останется полезной, но еще и будет хорошо усваиваться. Поэтому такая тыква хороша для желудка. В этом виде продукт легко переваривается — это особенно важно для людей с проблемами ЖКТ.

Суп-пюре — тоже отличный вариант, как можно приготовить тыкву. Для детей, особенно маленьких, подойдет именно такой способ.

В вареной тыкве пользы чуть меньше, потому что так из нее вымываются витамины. Тем не менее остаются бета-каротин и антиоксиданты. А чтобы сохранилось еще больше ценных веществ, рекомендуем нарезать тыкву крупными кусочками и использовать меньше воды.

Сырую тыкву можно назвать лидером, ведь она совсем не подвергается обработке, и полезные вещества сохраняются в первоначальном виде. Но вместе с тем такая тыква хуже переваривается и в ней больше сахара.

Менее полезные способы приготовления тыквы

Жареная тыква считается менее полезной. Она не только проходит термическую обработку на высоких температурах, но и готовится с использованием масла, что увеличивает калорийность тыквы. Приготовленная таким образом тыква для похудения не подойдет.

Использовать сахар при приготовлении любых блюд из тыквы тоже не рекомендуется, ведь, как известно, он вреден сам по себе. Тыква и так достаточно сладкая, но, если хочется усилить ее вкус, лучше добавить мед. Кстати, недавно мы рассказали, какая специя помогает тыкве раскрыться.

Читайте нас также:
#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
12
1
0
2
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как приготовить вегетарианский плов с сухофруктами и тыквенными семечками
Изображение к статье: Как приготовить вегетарианский плов с сухофруктами и тыквенными семечками
Эндокринолог назвала продукты, которые помогут справиться с тяжестью в желудке после переедания
Изображение к статье: Эндокринолог назвала продукты, которые помогут справиться с тяжестью в желудке после переедания
Биохимик популярно объяснила, чем грозит увлечение ультрапереработанной пищей
Изображение к статье: Биохимик популярно объяснила, чем грозит увлечение ультрапереработанной пищей
Подтверждена польза арбуза для сердца
Изображение к статье: Подтверждена польза арбуза для сердца
Изображение к статье: Не сочетайте мед с этими 5 продуктами: эксперты предупредили о рисках
Не сочетайте мед с этими 5 продуктами: эксперты предупредили о рисках 94
Изображение к статье: Кожура полезнее, чем мякоть: какие 8 овощей и фруктов лучше есть неочищенными
Кожура полезнее, чем мякоть: какие 8 овощей и фруктов лучше есть неочищенными 238
Изображение к статье: Диетологи выбрали безопасный мясной деликатес: в нем меньше жира и соли
Диетологи выбрали безопасный мясной деликатес: в нем меньше жира и соли 201
Изображение к статье: Чоризо: что это такое простыми словами и с чем ее едят
Чоризо: что это такое простыми словами и с чем ее едят 189

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 1
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 2
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 4
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 46
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 11
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 11
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 1
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 2
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 4

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео