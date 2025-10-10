Baltijas balss logotype
Диетолог оценила влияние температуры еды на пищеварение и ментальное здоровье 0 192

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог оценила влияние температуры еды на пищеварение и ментальное здоровье

В социальных сетях обсуждают необычную теорию. Есть предположение, что привычка есть холодные блюда или пить ледяные напитки ведет к усилению тревожности и депрессии.

Температура пищи действительно имеет значение для здоровья кишечника и общего самочувствия, но что насчет психики? Пояснила диетолог, нутрициолог и иммунолог Александра Гуськова.

Как еда разной температуры влияет на организм?

Как отметила специалист, теплая еда стимулирует пищеварение, так как исключает спазмы.

«Не знаю, как это связали с психикой, но с точки зрения воздействия на кишечник, теплая еда лучше реагирует, открываются сфинктеры, нет спазмов», — уточнила Гуськова.

Исследование ученых из Ирана, опубликованное в Shiraz E-Medical Journal, подкрепляет такую позицию. Эксперимент исследователей показывает, что еда разной температуры влияет на ментальное здоровье одинаково.

Почему теплые блюда полезнее

Наш организм устроен так, что для переваривания пищи важен не только ее состав, но и температура. Слишком холодная еда замедляет процессы пищеварения, а слишком горячая, напротив, раздражает слизистую кишечника и желудка. Оптимальный вариант — блюда, близкие к температуре тела или незначительно теплее.

Теплые супы, каши, тушеные овощи и напитки комнатной температуры помогают поддерживать нормальную работу ЖКТ и снижают риск спазмов. Врач отметила, что особенно полезно придерживаться этого правила людям в следующих случаях:

при гастрите;
при синдроме раздраженного кишечника;
при частых проблемах с пищеварением.
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
