Все чаще гипертония встречается у молодых и активных, а главную роль в профилактике и контроле давления, как подчеркивают врачи, играет питание.

Какие продукты способны мягко и естественно снизить давление? Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Оксана Михалева.

Ищите флавоноиды

Первая группа продуктов, помогающих сосудам оставаться эластичными, — источники биофлавоноидов. Эти вещества обладают сосудорасширяющим и антиоксидантным эффектом. Соединения встречаются в гранатовом и апельсиновом соках, какао и темном шоколаде.

Добавьте азот и ликопин

Вторая группа включает продукты, богатые соединениями азота, способными расслаблять сосудистые стенки. Лидер здесь — свекла и свежевыжатый свекольный сок.

Не менее важен ликопин, антиоксидант, придающий овощам и фруктам — таким как шиповник, томаты, грейпфруты — красный оттенок. Он снижает окислительный стресс и защищает сосуды от повреждения.

Не забудьте рыбий жир

Рыбий жир также помогает бороться с гипертонией. Он содержит омега-3 жирные кислоты, которые укрепляют сосуды и уменьшают воспаление. Особенно полезны скумбрия и сельдь, но только в малосоленом виде.

Исследование, проведенное группой ученых из США и Канады, показало, что прием омега-3 в по 2–3 г в сутки ассоциируется со снижением как систолического, так и диастолического давления.

Обратитесь к кальцию и пробиотикам

Михалева также посоветовала включать в рацион продукты, богатые кальцием, и ферментированные продукты с пробиотиками, так как они поддерживают здоровье сосудов и микрофлоры кишечника.

К этой категории относятся:

молочные и кисломолочные продукты (кефир, йогурт, сыр); зелень; орехи; квашеная капуста; кимчи; мисо; чайный гриб.

Завершите комплекс магнием

Магний помогает расширять сосуды и снижать их тонус. Его источники — цельнозерновые продукты, зеленые овощи, орехи, бобовые, сухофрукты, молоко и картофель.

Кроме того, недостаток магния часто сопровождает хронический стресс — один из факторов, повышающих давление.