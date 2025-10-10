Baltijas balss logotype
Названы продукты, которые естественным образом снижают давление

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названы продукты, которые естественным образом снижают давление

Повышенное давление перестало быть проблемой исключительно пожилых людей.

Все чаще гипертония встречается у молодых и активных, а главную роль в профилактике и контроле давления, как подчеркивают врачи, играет питание.

Какие продукты способны мягко и естественно снизить давление? Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Оксана Михалева.

Ищите флавоноиды

Первая группа продуктов, помогающих сосудам оставаться эластичными, — источники биофлавоноидов. Эти вещества обладают сосудорасширяющим и антиоксидантным эффектом. Соединения встречаются в гранатовом и апельсиновом соках, какао и темном шоколаде.

Добавьте азот и ликопин

Вторая группа включает продукты, богатые соединениями азота, способными расслаблять сосудистые стенки. Лидер здесь — свекла и свежевыжатый свекольный сок.

Не менее важен ликопин, антиоксидант, придающий овощам и фруктам — таким как шиповник, томаты, грейпфруты — красный оттенок. Он снижает окислительный стресс и защищает сосуды от повреждения.

Не забудьте рыбий жир

Рыбий жир также помогает бороться с гипертонией. Он содержит омега-3 жирные кислоты, которые укрепляют сосуды и уменьшают воспаление. Особенно полезны скумбрия и сельдь, но только в малосоленом виде.

Исследование, проведенное группой ученых из США и Канады, показало, что прием омега-3 в по 2–3 г в сутки ассоциируется со снижением как систолического, так и диастолического давления.

Обратитесь к кальцию и пробиотикам

Михалева также посоветовала включать в рацион продукты, богатые кальцием, и ферментированные продукты с пробиотиками, так как они поддерживают здоровье сосудов и микрофлоры кишечника.

К этой категории относятся:

молочные и кисломолочные продукты (кефир, йогурт, сыр);
зелень;
орехи;
квашеная капуста;
кимчи;
мисо;
чайный гриб.

Завершите комплекс магнием

Магний помогает расширять сосуды и снижать их тонус. Его источники — цельнозерновые продукты, зеленые овощи, орехи, бобовые, сухофрукты, молоко и картофель.

Кроме того, недостаток магния часто сопровождает хронический стресс — один из факторов, повышающих давление.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 46
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 18
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 15
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 83
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 80
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 61
Видео