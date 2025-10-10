Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шеф-повар раскрыл 4 простых способа очистить креветки 0 242

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Шеф-повар раскрыл 4 простых способа очистить креветки

Креветки готовятся за минуты, гораздо больше времени уходит на чистку морепродуктов.

Шеф-повар и фуд-стилист Джулиан Хенсарлинг рассказал изданию Serious Eats, как быстро расправиться с панцирями и прожилками.

Почему креветки нужно чистить

Темная линия, проходящая вдоль спины креветки, — это ее пищеварительный тракт. Он безопасен, но может давать горьковатый привкус и портить внешний вид продукта. Удалять «вену» советуют всегда.

Как очистить креветки ножницами

Если нужно почистить большое количество креветок, например для пасты, то стоит воспользоваться кухонными ножницами. Разрежьте спинку креветки ножницами от головы к хвосту и по ходу снимите панцирь. Прожилка удалится сама.

Главный «минус» такого способа в том, что креветки теряют эстетичный внешний вид.

Как очистить креветки ножом

Прием с ножом шеф-повара используют чаще всего. Разрежьте креветку острым ножом вдоль спинки (вставьте лезвие примерно на четверть глубины мякоти), обнажите вену и аккуратно извлеките ее кончиком лезвия.

Как удалить «вену» пинцетом и зубочисткой

В случае, если вам нужны целые креветки, используйте кухонный пинцет. Введите его со стороны головы и вытяните вену.

Заменить пинцет получится и простой зубочисткой. Отсчитайте три сегмента от хвоста, слегка согните креветку и вставьте зубочистку в спинку. Подденьте вену и вытяните ее одним движением. С первого раза может не получиться.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как приготовить освежающий напиток из свеклы?
Изображение к статье: Как приготовить освежающий напиток из свеклы?
Ученые вычислили масло, которое не дает набирать вес и замедляет старение
Изображение к статье: Ученые вычислили масло, которое не дает набирать вес и замедляет старение
Кефир может защитить зубы от кариеса и воспаления дёсен
Изображение к статье: Кефир может защитить зубы от кариеса и воспаления дёсен
Зеленое картофельное пюре с куркумой: вкусный и полезный рецепт
Изображение к статье: Зеленое картофельное пюре с куркумой: вкусный и полезный рецепт
Изображение к статье: Как быстро сварить свеклу: 4 разных способа
Как быстро сварить свеклу: 4 разных способа 356
Изображение к статье: Названы продукты, которые естественным образом снижают давление
Названы продукты, которые естественным образом снижают давление 410
Изображение к статье: Диетолог оценила влияние температуры еды на пищеварение и ментальное здоровье
Диетолог оценила влияние температуры еды на пищеварение и ментальное здоровье 192
Изображение к статье: Франция снижает прогноз по производству вина из-за летней жары и пожаров
Франция снижает прогноз по производству вина из-за летней жары и пожаров 36

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 46
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 18
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 15
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 83
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 80
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 62
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 46
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 18
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 15

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео