Креветки готовятся за минуты, гораздо больше времени уходит на чистку морепродуктов.

Шеф-повар и фуд-стилист Джулиан Хенсарлинг рассказал изданию Serious Eats, как быстро расправиться с панцирями и прожилками.

Почему креветки нужно чистить

Темная линия, проходящая вдоль спины креветки, — это ее пищеварительный тракт. Он безопасен, но может давать горьковатый привкус и портить внешний вид продукта. Удалять «вену» советуют всегда.

Как очистить креветки ножницами

Если нужно почистить большое количество креветок, например для пасты, то стоит воспользоваться кухонными ножницами. Разрежьте спинку креветки ножницами от головы к хвосту и по ходу снимите панцирь. Прожилка удалится сама.

Главный «минус» такого способа в том, что креветки теряют эстетичный внешний вид.

Как очистить креветки ножом

Прием с ножом шеф-повара используют чаще всего. Разрежьте креветку острым ножом вдоль спинки (вставьте лезвие примерно на четверть глубины мякоти), обнажите вену и аккуратно извлеките ее кончиком лезвия.

Как удалить «вену» пинцетом и зубочисткой

В случае, если вам нужны целые креветки, используйте кухонный пинцет. Введите его со стороны головы и вытяните вену.

Заменить пинцет получится и простой зубочисткой. Отсчитайте три сегмента от хвоста, слегка согните креветку и вставьте зубочистку в спинку. Подденьте вену и вытяните ее одним движением. С первого раза может не получиться.