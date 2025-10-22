Врачи назвали один из самых полезных осенних напитков для сосудов и обмена веществ. Гранатовый сок помогает нормализовать давление и уровень холестерина в крови, но при некоторых заболеваниях дает противоположный эффект.

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман помогла разобраться, как, когда и кому пить и не пить гранатовый сок. Своими рекомендациями она поделилась в комментарии «Газете.Ru». Почему гранат полезен для сердца

Гранатовый сок служит источником полифенолов, которые обладают выраженной антиоксидантной активностью и защищают клетки организма от окислительного стресса.

Исследования, которые можно найти в Journal of Clinical Nutrition, показывают, что регулярное употребление гранатового сока:

помогает стабилизировать повышенное давление и укрепляет стенки сосудов; выравнивает уровень «хорошего» холестерина и снижает уровень «плохого»; устраняет воспаление; поддерживает здоровый обмен веществ, особенно при склонности к лишнему весу и метаболическим нарушениям.

Есть ли связь между употреблением сока и хорошим пищеварением

Сам по себе сок не улучшает пищеварения, но вот зерна граната богаты пищевыми волокнами, стимулирующими работу кишечника и рост полезной микрофлоры.

Кроме того, содержащиеся в гранате антиоксиданты уменьшают хроническое воспаление в организме, способствуя восстановлению обменных процессов и облегчая состояние при лишнем весе и проблемах с суставами.

Когда гранат противопоказан

У граната, несмотря на все его достоинства, есть и недостатки. Из-за высокой кислотности сок может раздражать слизистую желудка и спровоцировать обострение хронического гастрита или изжогу.

В соке, даже натуральном, также присутствуют концентрированные природные сахара — фруктоза и глюкоза, поэтому людям с диабетом стоит употреблять напиток только после консультации с врачом.