Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 0 80

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет

Макароны и картофель не всегда противопоказаны худеющим. Все зависит от того, как приготовить гарниры.

Нутрициолог Мила Масленникова объяснила, как «создать» устойчивый крахмал в макаронах, рисе и картофеле.

Что такое устойчивый крахмал

Резистентный, устойчивый крахмал представляет собой особый вид углеводов, которые не перевариваются до конца и становятся топливом для полезных бактерий в толстом кишечнике. Функционирует он как клетчатка, то есть предотвращает резкие скачки сахара в крови, поддерживает здоровое пищеварение и продлевает чувство сытости.

Исследование, представленное в журнале Frontiers in Nutrition, также доказало, что благодаря резистентному крахмалу приостанавливается воспалительный процесс в ЖКТ.

Такая форма крахмала есть не только в макаронах из твердых сортов пшеницы, но и в:

картофеле;
рисе;
фасоли;
овсе;
чечевице;
зеленых бананах.

Как варить макароны, чтобы не полнеть от них

Мила Масленникова посоветовала готовить макароны до состояния альденте, не переваривать их. От времени, указанного на упаковке, отнимите 2–3 минуты. Тогда часть крахмала останется устойчивой, и блюдо будет усваивается медленнее.

Что делать с картофелем и рисом

Рис и картошку недоварить не получится. Их рекомендуют есть в охлажденном виде после варки или запекания.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Гранатовый сок для сердца и сосудов: диетолог дала советы, как его пить, действительно, с пользой
Изображение к статье: Гранатовый сок для сердца и сосудов: диетолог дала советы, как его пить, действительно, с пользой
Кулинарам объяснили, почему нельзя хранить вареный рис дольше суток
Изображение к статье: Кулинарам объяснили, почему нельзя хранить вареный рис дольше суток
А вы знаете главный секрет изготовления пармезана?
Изображение к статье: А вы знаете главный секрет изготовления пармезана?
Хрустящий лук фри: как шеф Елена Ландэ делает его за 10 минут
Изображение к статье: Хрустящий лук фри: как шеф Елена Ландэ делает его за 10 минут
Изображение к статье: Суперсила. Врач назвала продукт против бактерий и холестерина
Суперсила. Врач назвала продукт против бактерий и холестерина 640
Изображение к статье: Бесполезно: диетолог назвала масло, которое не подходит для салатов
Бесполезно: диетолог назвала масло, которое не подходит для салатов 1 638
Изображение к статье: Без антибиотиков: иммунолог назвала 6 видов «чистого» мяса
Без антибиотиков: иммунолог назвала 6 видов «чистого» мяса 1032
Изображение к статье: Как правильно варить бурый рис на гарнир
Как правильно варить бурый рис на гарнир 206

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 55
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 125
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 28
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 65
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 123
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 55
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 125

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео