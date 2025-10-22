Макароны и картофель не всегда противопоказаны худеющим. Все зависит от того, как приготовить гарниры.

Нутрициолог Мила Масленникова объяснила, как «создать» устойчивый крахмал в макаронах, рисе и картофеле.

Что такое устойчивый крахмал

Резистентный, устойчивый крахмал представляет собой особый вид углеводов, которые не перевариваются до конца и становятся топливом для полезных бактерий в толстом кишечнике. Функционирует он как клетчатка, то есть предотвращает резкие скачки сахара в крови, поддерживает здоровое пищеварение и продлевает чувство сытости.

Исследование, представленное в журнале Frontiers in Nutrition, также доказало, что благодаря резистентному крахмалу приостанавливается воспалительный процесс в ЖКТ.

Такая форма крахмала есть не только в макаронах из твердых сортов пшеницы, но и в:

картофеле; рисе; фасоли; овсе; чечевице; зеленых бананах.

Как варить макароны, чтобы не полнеть от них

Мила Масленникова посоветовала готовить макароны до состояния альденте, не переваривать их. От времени, указанного на упаковке, отнимите 2–3 минуты. Тогда часть крахмала останется устойчивой, и блюдо будет усваивается медленнее.

Что делать с картофелем и рисом

Рис и картошку недоварить не получится. Их рекомендуют есть в охлажденном виде после варки или запекания.