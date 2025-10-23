Baltijas balss logotype
А вы знаете маринад из 2 продуктов, подходящий к любым видам мяса?

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: А вы знаете маринад из 2 продуктов, подходящий к любым видам мяса?

Кто бы мог подумать, что популярная «газировка» и соевый соус формируют одно из самых удачных сочетаний для маринования? Однако кола и традиционная заправка в азиатской кухне действительно дополняют друг друга, благодаря уникальным химическим свойствам. Об этом сообщило кулинарное издание Tasting Table.

В какой пропорции смешивать ингредиенты для маринада

Чтобы маринад получился сбалансированным, возьмите ½ стакана соевого соуса на банку колы или ее аналога объемом 330 мл. Добавьте немного масла, измельченный чеснок, перец и шалот. Маринуйте мясо не менее 1 часа.

В идеале подбирайте специи зависимости от вида мяса:

Для курицы дополните смесь имбирем, рисовым уксусом и кунжутным маслом.
Говядина раскроется благодаря коричневому сахару или патоке.
Вкус свинины усиливается вустерширским соусом, розмарином, тимьяном и мускатным орехом.

Зачем вообще мариновать мясо

Маринование — не просто способ улучшить вкус, но и самый простой способ сберечь мясо от пересушивания и ускорить время его приготовления.

#полезно знать
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео