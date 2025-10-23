Кто бы мог подумать, что популярная «газировка» и соевый соус формируют одно из самых удачных сочетаний для маринования? Однако кола и традиционная заправка в азиатской кухне действительно дополняют друг друга, благодаря уникальным химическим свойствам. Об этом сообщило кулинарное издание Tasting Table.

В какой пропорции смешивать ингредиенты для маринада

Чтобы маринад получился сбалансированным, возьмите ½ стакана соевого соуса на банку колы или ее аналога объемом 330 мл. Добавьте немного масла, измельченный чеснок, перец и шалот. Маринуйте мясо не менее 1 часа.

В идеале подбирайте специи зависимости от вида мяса:

Для курицы дополните смесь имбирем, рисовым уксусом и кунжутным маслом. Говядина раскроется благодаря коричневому сахару или патоке. Вкус свинины усиливается вустерширским соусом, розмарином, тимьяном и мускатным орехом.

Зачем вообще мариновать мясо

Маринование — не просто способ улучшить вкус, но и самый простой способ сберечь мясо от пересушивания и ускорить время его приготовления.