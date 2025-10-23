Baltijas balss logotype
Эффективна ли редька с медом от кашля: врач развеял мифы 0 201

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эффективна ли редька с медом от кашля: врач развеял мифы

Народная медицина — удивительный феномен. Однако не все верят, что она действительно эффективна. Действие редьки с медом — народного средства от кашля — тоже подвергается сомнению в сообществе приверженцев научного подхода. Действительно ли редька с медом — пустышка, или средством на самом деле можно лечить кашель?

Редька с медом считалась средством от кашля еще в древности. Но сначала ее использовали саму по себе.

Позже, с развитием пчеловодства и торговли медом к редьке стали добавлять второй ингредиент — считалось, что это смягчает вкус корнеплода и усиливает его целебные свойства.

И сегодня многие считают редьку с медом эффективным средством. У такого мнения есть свои основания.

  • Специфический вкус редьке придают фитонциды — биологически активные вещества, защищающие наш организм от бактерий и вирусов. Чем острее редька, тем больше в ней содержится этих веществ. Я бы сказал так: редька — это почти природный антибиотик. Кроме того, редька богата антиоксидантами, а также витамином C, укрепляющим иммунитет, - рассказал Алигусейн Алиев, врач-оториноларинголог.

Как приготовить средство

Приготовить редьку с медом совсем легко.

Вымойте и высушите редьку. Сверху сделайте углубление. Наполните ее медом — он вытягивает из редьки ценный сок. Настаивайте в течение нескольких часов в темном и теплом месте.

Однако, прежде чем лечить кашель редькой с медом, удостоверьтесь, что у вас нет противопоказаний. Лучше всего проконсультироваться с врачом, особенно в следующих случаях.

Когда средство может навредить

С осторожностью редьку с медом стоит употреблять при заболеваниях ЖКТ (гастрит, язва, панкреатит, энтероколит), так как продукт способен раздражать слизистую.

Также не рекомендуется использовать это средство во время беременности.

Редька с медом оказывает сильную нагрузку на почки и сердце, поэтому при заболеваниях этих органов ее лучше не есть.

Кроме того, оба ингредиента народного средства от кашля могут вызвать непереносимость.

#полезно знать
